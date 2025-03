La insólita cifra millonaria que cobró Morena Rial por trabajar un día como panelista de Carmen Barbieri

MOrena Rial 1.jpg Morena Rial

De la propuesta a la polémica: ¿por qué la desvincularon?

No obstante, tras su primer día en el ciclo, la conductora notó que Morena no se adaptaba a la dinámica del panel y que su participación no fluía de la manera esperada. Fue entonces cuando le pidió a la producción que le comunicara su decisión de no seguir adelante con el acuerdo. Este abrupto cambio de planes no cayó nada bien en Morena, quien reaccionó con enojo y acusó al equipo de haberla utilizado únicamente para generar rating.