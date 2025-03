Morena Rial trabajaría en Bendita: el cuento de Beto Casella

Sin embargo, tras aquellas palabras que levantaron el avispero acerca del futuro laboral de la hija de Jorge Rial, ahora el icónico presentador del show de espectáculos volvió a hablar del tema, pero esta vez con más precisiones.

En conversación con Puro Show, programa de El Trece, Casella dijo: “En el futuro no sé. Pero en este momento para mi sería una irrespetuosidad. Ni siquiera que dance el nombre y que circule su nombre”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de eltrece (@eltrecetv)

“Por ahí a ella no le interesa en este momento ser panelista, pero no sé si ella no tiene la expectativa de laburar en tele y uno no le genera una expectativa. Así que yo no puedo ni hacer chistes con eso”, agregó.

Respecto a sus dichos con Carmen Barbieri, explicó: “dije que me parece que tiene el perfil si se dedicara y se formara, da como que tiene personalidad, tiene definiciones fuertes, como yo digo a veces ‘maradonianas’. Pero hay que trabajarlo… venir acá todos los días, como a cualquier programa de tele, hay que estar templado, que no se te suelte la chaveta, por lo que quizás necesita un tiempo para armonizarse un poco”.

Las palabras de Beto Casella con Carmen Barbieri

image.png

Entrevistado por el programa Mañanísima, conducido por Carmen Barbieri, Casella había despertado las especulaciones con sus dichos: "Hoy no la veo en nuestro grupo", disparó Casella con la franqueza que lo caracteriza.

"A mí me parece que Morenita tiene que solucionar algunas cosas de su vida personal, acomodarse un poquito emocionalmente, anímicamente, pero lo tiene todo", agregó, dejando entrever que bajo la superficie turbulenta de la mediática, existe un potencial sin explotar.

No obstante, la declaración del conductor dejó a más de uno masticando sus palabras cuando remató: "Ojo que si se acomoda ella un poquito personalmente, y se ajusta, y empieza a tener un poquito de conducta, puede ser una panelista fabulosa. La venimos viendo desde que era chiquita, no tengo duda".