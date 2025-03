Premios Oscar 2025: Anora fue la gran sorpresa y ganó el de Mejor Película

Baker, en su discurso, hizo un llamado a preservar la magia del cine en las salas: "Todos estamos aquí porque amamos las películas. ¿Dónde nos enamoramos de ellas? En los cines".

En cuanto a los otros premiados de la noche, en la categoría de actuación, Adrien Brody y Mikey Madison fueron reconocidos por sus papeles protagónicos, mientras que Kieran Culkin y Zoe Saldaña se llevaron los premios a mejor actor y actriz de reparto, respectivamente.

La lista completa de ganadores de los Oscar 2025:

Mejor Película: Anora.

Mejor Dirección: Sean Baker (Anora).

Mejor Actriz: Mikey Madison (Anora).

Mejor Actor: Adrien Brody (The Brutalist).

Mejor Actor de Reparto: Kieran Culkin (A Real Pain).

Mejor Actriz de Reparto: Zoe Saldaña (Emilia Pérez).

Mejor Guion Original: Anora.

Mejor Guion Adaptado: Conclave.

Mejor Cinematografía: The Brutalist.

Mejor Edición: Anora.

Mejor Música Original: The Brutalist.

Mejor Canción Original: "El Mal" (Emilia Pérez).

Mejor Sonido: Dune: Part Two.

Mejores Efectos Visuales: Dune: Part Two.

Mejor Maquillaje y Peinado: The Substance.

Mejor Diseño de Vestuario: Wicked.

Mejor Diseño de Producción: Wicked.

Mejor Cortometraje: I´m Not a Robot.

Mejor Cortometraje Animado: In the Shadow of the Cypress.

Mejor Cortometraje Documental: The Only Girl in the Orchestra.

Mejor Largometraje Documental: No Other Land.

Mejor Película Internacional: Ainda Estou Aqui (Brasil).

Mejor Película Animada: Flow.

Con estos resultados, "Anora" se consolidó como la gran ganadora de la noche, mientras que "Dune: Part Two" y "Wicked" también lograron múltiples premios.

Por su parte, Brasil celebró su primer Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional con Ainda Estou Aqui, marcando un hito en la historia del cine de ese país latinoamericano.