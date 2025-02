Por qué Cecilia Milone le bloqueó el telefono a Carmen Barbieri

“Parece que me bloqueó, pero no hice nada yo, lo que pasa es estoy en un programa de actualidad y se iba a hablar del tema, pero con mucho respeto. La llamé para decirle que estaba para lo que necesitaba”, comentó la conductora al respecto.

Entonces, Carmen analizó cuál podría haber sido el motivo de la decisión de la actriz: “Porque da la casualidad que soy muy amiga de Nito (Artaza), como una hermana, pero no por eso dejo de estar de su lado, màs cuando una mujer sufre por amor”.

image.png

“Ella me dijo ‘me diste un disgusto’ y yo le dije ‘me dan ustedes un disgusto que se separan’, ella me contestó ‘me cansé de llorar’”, comentó sobre la última charla que mantuvieron y agregó: “Yo le decía a Nito ‘como me gustaría que estén otra vez’”.

Carmen Barbieri no dudó en defender a Nito Artaza

En el ida y vuelta con el programa de América, Carmen Barbieri defendió a Nito Artaza tras su escandalosa separación de Cecilia Milone que hasta el día de la fecha da que hablar.

“Ella en sus redes sociales hablaba de un carpetazo contra ella”, le comentó la cronista Cande Mazzone y fue allí cuando Carmen marcó su postura: “Él es incapaz, Nito es un caballero, puede ser un picaflor, un mujeriego, todo lo que quieran llamarlo, pero es un ser maravilloso”.

image.png

Recordemos que Nito Artaza y Cecilia Milone se divorciaron a principios de 2024, tras más de 20 años de relación. El divorcio se dio de común acuerdo y ambos han expresado que no hubo infidelidad de por medio.

Con el correr de los días, ambos explicaron que el motivo de la separación fue que tenían proyectos distintos para sus vidas. Ambos han remarcado que no hubo infidelidad, a pesar de que el productor muchas veces fue vinculado a una vedette que trabajaba para él, Belén Di Giorgio.

Artaza negó haberle sido infiel a Milone y que nunca tuvieron una discusión por esa cuestión. A pesar del divorcio, ambos han reiterado que su relación no terminó en malos términos y que intentan mantener un vínculo de respeto y cordialidad.