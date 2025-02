Fede Bal conmovió al contar cómo fue el trágico momento le tocó vivir con su enfermedad

Actualmente, mientras es parte de la obra teatral Somos nosotros, Fede brindó una entrevista en la que recordó cómo recibió el diagnóstico que cambiaría su vida. "Fue duro, increíble y revelador, pero me dio un lado luminoso de la vida", confesó. A pesar del impacto inicial, aseguró que logró encontrar un aprendizaje en la enfermedad: "Después de ese momento, cuando lo superé y se fue. Hoy sigo con mis chequeos y soy consciente de que voy a ser un paciente de cáncer toda la vida, pero no me duele nada porque entendí que el dolor es otro. Trato de no quejarme".

Fede contó que el primer síntoma apareció mucho antes de su diagnóstico: "A los 30 no suelen hacer estudios de rutina. Empecé a tener sangrados al ir al baño y era cada vez más fuerte. No me hice el estudio por un año, hasta que Sofía, que se portó tan bien conmigo en esto, me llevó casi de los pelos y me hice una colonoscopía".

El resultado del estudio fue un shock: "Me llamó el doctor Huertas y me dijo que tenía cáncer maligno". La noticia fue devastadora, pero lejos de paralizarse, decidió enfrentar el tratamiento: "Me sugirió ir a Buenos Aires y empezar todo cuanto antes".

Como en toda lucha contra el cáncer, la información fue clave para él. "Yo necesitaba tener números, gráficos, saber cuánta gente muere de esto y cuáles eran mis probabilidades de estar bien. Yo tuve un cáncer en el recto bastante avanzado", explicó, dejando en claro su necesidad de entender la enfermedad para poder afrontarla.

Fede Bal 2.jpg Fede Bal

El momento más difícil para Fede Bal: contarle a su madre

Más allá del impacto que tuvo el diagnóstico en su propia vida, Fede reveló que su mayor preocupación era su madre, Carmen Barbieri. "Ninguna madre está preparada para que su hijo le diga 'tengo cáncer'".

Recordó con angustia la reacción de Carmen al enterarse: "Los gritos de ella tirada en el piso… Me decía: 'Levanto la temporada'. Yo le respondí que no me iba a morir de esto, que en algún momento me iba a morir, pero no de esto, y que ahora tenía que hacer el tratamiento".

En ese sentido, no dudó en destacar el rol fundamental de su madre en su vida: "Mi mamá es la mejor mujer que conocí. Tengo un amor por ella que no sé cómo explicar. Me enseñó todo sobre esta profesión y sin ella no sería nada".