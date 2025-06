Espectáculos La Mañana Daniel Osvaldo La furia de la ex de Daniel Osvaldo por el posteo que subió el ex jugador en el Día del Padre

El ex futbolista compartió una foto en sus redes sociales por el Día del Padre, y terminó generando la furia de su ex.







Daniel Osvaldo

El Día del Padre suele ser una fecha de celebraciones, recuerdos y homenajes. Este año, Daniel Osvaldo optó por compartir una imagen en sus redes sociales junto a sus cuatro hijos —Gianluca, Morrison, María Helena y Victoria— con un tono emotivo. Sin embargo, lo que pretendía ser una postal familiar se convirtió rápidamente en motivo de polémica y encendió una fuerte reacción por parte de Ana Oertlinger, madre de su hijo mayor, quien no tardó en denunciar públicamente el trasfondo de esa imagen que, según ella, está muy lejos de la realidad.

“El nivel de cinismo... Me dejaste helada. Esa foto es de al menos dos años atrás. Qué tipo enfermo. No sé qué decirte”, expresó Ana con evidente indignación en un mensaje que fue leído este lunes al aire en Intrusos (América). La publicación, que mostraba una escena familiar aparentemente armónica, fue subida por el exfutbolista sin permitir comentarios, un detalle que no pasó inadvertido y que, para muchos, fue una manera de evitar respuestas incómodas.

Daniel Osvaldo 1.jpg La foto de Daniel Osvaldo por el Día del Padre que generó polémica La acusación de violencia contra Daniel Osvaldo La reacción de Oertlinger no se limitó a cuestionar la veracidad de la imagen. En su descargo, apuntó directamente contra la actitud del exjugador tanto en el plano afectivo como económico. “Van ocho meses que no pasa un peso de la cuota. Y del otro tema ni hablemos... Lógicamente, sigue vigente la perimetral y con mi hijo no habla desde la madrugada del 13 de enero”, denunció.