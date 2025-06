Quién es Clara y a qué se dedica, la hija poco conocida de Ricardo Darín y Florencia Bas

Si bien no suele aparecer en entrevistas públicas, en alfombras rojas o en premieres de los trabajos de su familia, su uso delicado de las redes sociales es una muestra constante de apoyo y amor entre ellos.

No obstante, siempre se interesó por el mundo del arte y la cultura (está recibida como Licenciada en Bellas Artes) y lo reflejó con dos de sus principales proyectos: CxClara, una línea de indumentaria femenina y con un enfoque sustentable que creó en asociación con Sarasa, una de sus mejores amigas, y Teta Stuff, un emprendimiento personal con objetos y accesorios femeninos que cuenta con más de 36 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

f1280x720-1296778_1428453_5050.jpg Qué es de la vida de Clara, la hija poco conocida de Ricardo Darín y Florencia Bas

Sus proyectos personales no sólo están ligados a sus diferentes emprendimientos, sino que también le deja un lugar al arte como hobbie: posee una cuenta de Instagram (@carla.films) en el que comparte retratos que toma con sus diferentes cámaras de fotos.

Allí tiene más de 2.700 seguidores y se pueden ver momentos íntimos en familia junto a Ricardo y el "Chino" Darín, sus amigos y familiares más cercanos.

61952-ni-clara-1.jpg

Ricardo Darín y la polémica por el precio de las empanadas

Ricardo Darín visitó el programa de Mirtha Legrand junto al resto del elenco de El Eternauta y dejó una polémica frase sobre el costo de vida en Argentina y su ejemplificación con el precio de la docena de empanadas.

Sus declaraciones escalaron inmediatamente, al punto que Javier Milei le respondió irónicamente en redes sociales y Luis Caputo le contestó durante una entrevista televisiva: "Todo bien si él puede comprar empanadas en “Mi Gusto” o en Don Julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito; es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha que los autos valen 200 mil dólares... No, quedate tranquilo Ricardo, la gente come empanadas ricas por 16 mil pesos".

En redes sociales, los diferentes espacios políticos se hicieron eco de los dichos del actor, que no tardó en salir a aclarar el asunto: "Cada uno interpreta lo que quiere con eso. En realidad, si miras bien se entiende claramente a qué me refiero. Por supuesto que hay todo tipo de empanadas más caras, más baratas, depende del barrio que te toque y demás. Pero en realidad me parece que queda claro de que estábamos hablando de que los precios están elevados".

A su vez, también le respondió directamente al ministro de Economía: "Esto no tiene nada que ver con hablar mal del gobierno ni mal del señor Caputo, que me trató de Ricardito, lo cual es bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia, deberían ser un poquito más educados. Yo nunca lo traté mal, no lo conozco. No entiendo por qué me dice Ricardito y lo que dijo ‘es una estupidez’, con lo cual me estaría tratando de estúpido".