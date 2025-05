Mercedes Morán se metió en el escándalo entre Ricardo Darín y Julio Chávez

En ese marco, surgió inevitablemente la pregunta sobre la tensa relación entre Darín y Julio Chávez, dos referentes indiscutibles del cine y el teatro argentino, con quienes la actriz ha trabajado. Si bien evitó tomar partido, sí dejó entrever sus preferencias: “Temas como quién es el mejor no me parece que correspondan. Los dos son grandes actores, fantásticos. Ambos recibieron todo el reconocimiento, todo el éxito”, aclaró diplomáticamente. Pero luego, entre risas, lanzó una frase que encendió las redes: “Creo que Darín tiene más onda. Julio tiene un carácter tremendo. Lo cual no le hace mella a su talento. Hace mucho que no trabajo con él, pero se lo ve más serio, menos sonriente… ponele”.

Darin 1.jpg Julio Chávez

La pelea entre Ricardo Darín y Julio Chávez

Las diferencias entre ambos intérpretes no son nuevas. Tiempo atrás, Chávez reconoció con cierta ironía en una entrevista que “si tuviera que robarle un talento a Darín sería la sociabilidad que tiene. El charme, el handicap que tiene para ciertas cuestiones… A veces se lo envidio. No importa si su simpatía es de verdad o no. Lo importante es lo bien que lo actúa”. Las palabras fueron interpretadas como un palito directo a su colega.

Darín, por su parte, también hizo una declaración que fue leída como una respuesta velada: “A mí me gustan los actores y actrices que, cuando actúan, me cuentan una historia. No me interesa ver piolines de supuestas destrezas. Muchos creen que para actuar bien hay que subir veinte kilos, interpretar a un parapléjico o aparecer con una cicatriz enorme”.

A pesar de los cruces, Ricardo Darín aclaró recientemente que sus dichos no estaban dirigidos a Chávez y que incluso mantuvieron un intercambio para dejar atrás viejas rencillas. “Tuvimos un cruce de chats en donde ambos recordamos nuestra inconexión. Hubo un mutuo pedido de disculpas, si se puede decir así. Y todo quedó bien”, reveló.