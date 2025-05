Ricardo Darín respondió con firmeza a Luis Caputo: "Estamos en democracia, no podemos tener miedo de opinar"

Pero Darín, lejos de quedarse callado, salió a aclarar lo que quiso decir, con el tono sereno y la honestidad que lo caracterizan. “Y bueno, cada uno interpreta lo que quiere con eso. En realidad, si mirás bien, se entiende claramente a qué me refiero”, dijo el actor, visiblemente sorprendido por la magnitud de la repercusión. “Por supuesto que hay todo tipo de empanadas, más caras, más baratas, depende del barrio que te toque y demás. Pero me parece que queda claro que estábamos hablando de que los precios están elevados. La gente lo sabe ”.

En una charla informal, pero sincera, Darín lamentó que su comentario haya sido tergiversado y utilizado como material de confrontación. “Esto no tiene nada que ver con hablar mal del Gobierno ni del señor Caputo, que me trató de ‘Ricardito’... Sí, medio como que fue despectivo para ser un funcionario público, ¿no? Votado en democracia. Deberían ser un poquito más educados ”, expresó en diálogo con Intrusos.

Ricardo Darín (2).PNG

“Yo nunca lo traté mal, no lo conozco. No entiendo por qué me dice Ricardito y dice ‘lo que dijo es una estupidez’, con lo cual me estaría tratando de estúpido. No me parece que esté bien que haga eso un funcionario público”, sostuvo el reconocido actor.

"No podemos tener miedo de opinar"

La respuesta de Ricardo Darín se enmarca en una preocupación más profunda: la falta de tolerancia al pensamiento distinto y la agresividad en redes sociales. “Te acusan de cosas que no sos. Pero bueno, eso corre por cuenta de cada uno”, reflexionó. Y agregó: “El temor es ese, que si empezás a tener miedo de poder decir lo que pensás —sin ofender a nadie, sin insultar como hizo este señor— te empezás a quedar callado, y eso no está bien. Porque estamos en democracia. Lo más importante es la democracia”.

Frente a quienes sugieren que el nivel de exposición y el éxito lo convierten en blanco fácil, Darín fue categórico: “No creo que tenga que ver con eso. Tiene que ver con otras cosas. Nosotros trabajamos, no siempre te sale bien”. Y se mostró autocrítico respecto al uso de cifras: “Tal vez fue una tontería de mi parte poner un número. Eso es a lo mejor medio arriesgado porque, es cierto, no todas las empanadas valen eso”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TodoNegativo/status/1927071851731198273&partner=&hide_thread=false DARÍN LO VOLVIÓ A ATENDER A CAPUTO

"Hay empanadas más caras y más baratas pero si mirás bien queda claro de qué estábamos hablando. Las cosas están caras, no hay que quedarse callado. El ministro es un maleducado". pic.twitter.com/ksvUVPyauF — Todo Negativo (@TodoNegativo) May 26, 2025

Sin embargo, muchos usuarios lo respaldaron en redes mostrando precios similares a los que mencionó. “Mucha gente lo puso en defensa, y les agradezco”, cerró Darín.

El episodio, más allá de la anécdota culinaria, deja en evidencia una tensión latente: el debate público se volvió terreno resbaladizo, incluso para figuras tan queridas como Ricardo Darín.