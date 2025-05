Luis Caputo cruzó a Ricardo Darín por sus dichos: "Me dio vergüencita ajena"

Caputo también aseguró que no le molestaron las declaraciones y relativizó su impacto: “Es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha, 'los autos salen 200 mil dólares, la gente no puede comprar su Porsche'. No, no, Ricardo, quédate tranquilo que la gente come empanadas ricas por 16.000 pesos.”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/1926793835943760020?s=46&partner=&hide_thread=false [AHORA] "Perdón la sinceridad, me dio vergüencita ajena": "Toto" Caputo apuntó contra Darín porque "se quiso hacer el nacional y popular", pero "dijo una estupidez" que "todavía lo están gastando" en redes porque las empanadas "no valen" $48.000.



@lanacionmas https://t.co/JM7mTPgCTA pic.twitter.com/IDKR2wxFYG — ElCanciller.com (@elcancillercom) May 26, 2025

Asimismo, defendió las políticas del Gobierno y apuntó contra el tono del discurso de Darín, al que calificó como “totalmente desinformado”.

Ricardo Darín: "Hay gente que la está pasando muy mal"

Los protagonistas de El Eternauta pasaron por La noche de Mirtha Legrand y la gran diva de la televisión argentina no dudó en preguntarles sobre la actualidad del país. Primero, le consultó a Ricardo Darín cómo ve la Argentina. Luego quiso saber si Carla Peterson habla de política en su casa con su marido, el senador Martín Lousteau.

Mientras el protagonista de la serie de Netflix habló con ironía de “los dólares del colchón” y se mostró sorprendido por el precio de la docena de empanadas, la actriz lamentó la violencia. “¿Cómo ves la Argentina, Ricardito?”, sorprendió Mirtha a Darín en un momento de la noche.

“Fantástico, fantástico. La veo muy bien. Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones…”, reaccionó el invitado. “El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados, pero...”, siguió. “Qué notable lo de los colchones”, alcanzó a decir Mirtha, y Darín se puso serio.

Ricardo Darín con Mirtha Legrand.jpg

“La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos”, reflexionó, y subrayó: “48 mil pesos”. “Los precios son terribles”, acompañó la conductora. “Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”, completó.

Darín contó que votó en las últimas elecciones, pero cuando Mirtha quiso saber a quién había elegido el actor se negó a compartirlo. “No me interesa en lo más mínimo decirte eso”, le respondió. “Qué indiscreta mi pregunta”, señaló la Chiqui.

“Sí, bastante. Pero siempre fuiste indiscreta, no vas a cambiar ahora”, acotó entre risas Darín. “No es por eso. Es muy difícil encontrar posibilidad de conversación sin animosidad”, aclaró entonces Darín el motivo de su silencio. “Todo está sobrecargado. Es muy difícil hacer análisis y demás. Entonces así, livianamente tirar algo, ¿para qué? ¿Para qué lo utilicen?”, analizó.