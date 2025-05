Muertes en la ruta a Añelo: piden "escalonar" el tránsito de camiones en horarios pico

San Patricio del Chañar- accidente-.jpg El accidente de tránsito camino a Añelo se llevó la vida de un trabajador.

Es que las traffic pasan a buscar a los operarios desde distintos barrios de Neuquén, Centenario, Vista Alegre y San Patricio del Chañar. Muchas veces antes del amanecer y vuelven de noche. Van dormidos en el trayecto, y en ese estado de agotamiento, el camino puede volverse mortal. El cansancio, la sobrecarga horaria y el tránsito que no da margen para errores, entre vehículos particulares, colectivos, y camiones que transportan materiales e insumos industriales, conforman un cóctel peligroso que ya ha provocado accidentes fatales.

Añelo: caos en los horarios pico

“La vida de los trabajadores no puede depender de la suerte”, dijeron desde el sindicato. Aseguraron que no hay margen para la improvisación y que los traslados no deberían ser tan prolongados ni en condiciones tan riesgosas. En muchos casos, el viaje de ida y vuelta insume más de 4 horas diarias, sumadas a las extensas jornadas laborales en los yacimientos.

El crecimiento explosivo de Vaca Muerta potenció la circulación de vehículos pesados y utilitarios por rutas que no fueron preparadas para ese nivel de tránsito. La Ruta Provincial 7 y sus derivaciones hacia Añelo se volvieron un corredor de alta exigencia, donde un adelantamiento, adelantamiento o distracción es riesgoso.

“La situación en la Ruta 7 es crítica, hay que trabajar en un diagrama de ruta para evitar el caos de tránsito que se genera en los horarios pico por los camiones. Y también revisar cómo las empresas contratistas trasladan a los trabajadores”, Juan Carlos Levi, dirigente de la UOCRA. “La situación en la Ruta 7 es crítica, hay que trabajar en un diagrama de ruta para evitar el caos de tránsito que se genera en los horarios pico por los camiones. Y también revisar cómo las empresas contratistas trasladan a los trabajadores”, Juan Carlos Levi, dirigente de la UOCRA.

Desde UOCRA reclamaron que se articulen medidas entre Provincia, Nación, empresas y gremios. Proponen escalonar los horarios de salida de camiones y del transporte de personal, fiscalizar los viajes tercerizados y avanzar en obras de infraestructura vial que alivien los puntos críticos.

“El ritmo del petróleo no puede pisotear la seguridad de quienes lo hacen posible”, remarcaron desde el sindicato.

El último accidente de tránsito: una muerte

Respecto a la última muerte del trabajador de la industria, el personal de la Policía de Neuquén brindó detalles del accidente de tránsito que terminó con la trágica muerte de otro trabajador petrolero sobre las rutas de la provincia.

El siniestro vial tuvo lugar minutos después de las 19 del viernes, sobre la Ruta 7, a la altura de la Picada 12 de San Patricio del Chañar y a 2 kilómetros del cruce con la ruta 8.

niebla- Añelo- Tránsito- rutas- Ruta 7.jpg El tránsito en Añelo se volvio peligroso. Gentileza Municipalidad de Añelo

El comisario inspector Felix Caporaso, coordinador de Tránsito en la zona de Vaca Muerta, confirmó a LMNeuquén la muerte de un trabajador, de 40 años, que prestaba servicio para la empresa PLP, oriundo de Tartagal e identificado como Hernán Torres.

"La dinámica del siniestro involucró a tres vehículos: un camión y una trafic que iban en dirección al Chañar por ruta 7 y otro camión que venía del Chañar hacia Añelo", comentó el comisario inspector.

Por causas que se están tratando de establecer, aseveró que la trafic "invadió el carril contrario y se encontró al camión que venía de frente". Caporaso indicó que no está determinado aún si el conductor de la combi quiso sobrepasar al vehículo que tenía adelante y se desplazaba en la misma dirección (el otro camión involucrado en el siniestro), o si éste frenó de golpe y lo esquivó.