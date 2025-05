La dinámica del fatal accidente de tránsito en ruta 7: ¿Quién invadió el carril contrario?

San Patricio del Chañar- accidente-.jpg

"La dinámica del siniestro involucró a tres vehículos: un camión y una trafic que iban en dirección al Chañar por ruta 7 y otro camión que venía del Chañar hacia Añelo", comentó el comisario inspector.

Por causas que se están tratando de establecer, aseveró que la trafic "invadió el carril contrario y se encontró al camión que venía de frente". Caporaso indicó que no está determinado aún si el conductor de la combi quiso sobrepasar al vehículo que tenía adelante y se desplazaba en la misma dirección (el otro camión involucrado en el siniestro), o si éste frenó de golpe y lo esquivó.

Los dos camiones que tuvieron participación en el accidente de tránsito son de empresas petroleras, igual que la combi involucrada transportaba personal de trabajo.

San Patricio del Chañar- accidente-2.jpg

¿Murió por un paro?

"Dentro de la trafic venía la persona fallecida, quien tras el choque se desvaneció en el lugar. Le hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y una ambulancia se lo llevó hasta el hospital local", comentó el comisario consultado.

Afirmó también que la víctima falleció camino al centro asistencial. Por estas horas, su cuerpo se encuentra en la morgue judicial para ser examinado por el cuerpo médico forense. No obstante, desde Policía se baraja la posibilidad de que el trabajador haya sufrido un paro cardiorrespiratorio.

Caporaso aclaró que si bien en un principio la información que se manejó hablaba de otras personas lesionadas, este sábado se indicó que los otros trabajadores que se trasladaban en la trafic salieron ilesos, como así también los camioneros involucrados.

San Patricio del Chañar- accidente muerte.jpg

La recta no tiene doble línea amarilla

El lugar donde ocurrió el accidente carece de iluminación artificial. Pero la ruta no presenta mayores obstáculos, al menos en ese tramo: "Es una recta donde no hay curvas ni doble línea amarilla que no se pueda pasar", apuntó el coordinador de Tránsito.

El lamentable desenlace se cobró la vida de un trabajador de la industria petrolera que viajaba en la combi de la empresa PLP.

Según confirmaron desde el sindicato de UOCRA, la víctima fue identificada como Hernán Torres cuyo fallecimiento enlutó a los trabajadores del sector.

Sus colegas manifestaron su dolor en las redes sociales. “El Sindicato UOCRA está de luto. Lamentamos despedir con profundo dolor a un gran compañero de la empresa PLP”, indicaron.

Y agregaron: “Acompañamos y abrazamos fuertemente a su familia y allegados en este duro momento”.

Al lugar concurrieron dotaciones de bomberos voluntarios de la localidad, personal de la Comisaria 13 y agentes de salud del Hospital Dra. Alicia Cruz de San Patricio del Chañar.