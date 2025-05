¿Cuáles serían los sectores beneficiados de las medidas del gobierno?

“En términos macroeconómicos, la medida se alinea con los recientes indicios de reactivación del consumo interno tras un 2024 recesivo. Sin embargo, el impacto esperado no será uniforme en todos los segmentos”, explicó.

Lezcano dijo que “se prevé una mayor tracción en sectores vinculados a bienes de alto valor, como el mercado inmobiliario y el automotriz, más que en el consumo minorista habitual, donde los efectos podrían ser más acotados”.

industria automotriz.jpg La industria automotriz busca la recuperación de la mano del anuncio del Gobierno.

“Uno de los aspectos más destacados del plan es su potencial para fomentar una remonetización de la economía. Al reducir las exigencias informativas, se abre una ventana para la incorporación al circuito formal de un volumen significativo de activos hoy en situación de informalidad”, indicó,

El asesor financiero además consideró que “si los fondos se canalizan hacia instrumentos financieros que devenguen rendimiento en moneda local, el crédito y la inversión podrían experimentar una dinámica positiva”.

“En caso contrario, el impacto podría diluirse, y la medida quedaría limitada a una mejora de corto plazo sin efectos estructurales sobre la economía real”, advirtió.

El economista indicó que el “Plan de Reparación Histórica” se presenta como “una apuesta audaz para reactivar la economía vía mayores niveles de consumo e inversión”.

“No obstante, su eficacia estará sujeta a la respuesta del sector privado, y la capacidad del Estado para sostener un marco de previsibilidad jurídica y macroeconómica", señaló.

Cuántos dólares hay fuera del sistema

La cantidad de dólares fuera del sistema financiero es muy difícil de precisar, pero se estima que hay al menos unos u$s200.000 millones. El año pasado, con el blanqueo, se exteriorizaron unos u$s20.000 millones.

Si de todo ello se ahora se reconocieran un 5% entonces podrían ingresar al sistema unos u$s10.000 millones.

El ministro Luis Caputo, aseguró ante un grupo de empresarios que el público no debería tener miedo a usar sus ahorros en gastos habituales. “ARCA no los va a buscar porque no va a tener información. Todo lo que consuman por debajo de los $50 millones no se va a informar”, explicó. Aún así todavía hay dudas.

Los contadores consideras que no es el momento

Guillermo Poch, tributarista, dijo a LM Neuquén que “no recomendaría a un cliente”, por lo menos con la información que hay ahora, que exteriorice activos, ya que si bien ARCA podrá tener menos información eso no implica que deje de fiscalizar.

Del mismo modo, el profesor de la UBA, Mario Volman, señaló que “no creo que haya contadores que recomienden a sus clientes” que hagan uso del esquema que plantea el gobierno.