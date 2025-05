Eficiencia educativa: Neuquén, en blanco y el impacto del boicot a las evaluaciones

Las que lideran el ranking

CABA, Córdoba y Formosa son las jurisdicciones con mejores índices de eficiencia en la inversión educativa, considerando cuánto invierten por alumno del sector estatal y cómo rinden los estudiantes en las pruebas Aprender de primaria, señala el informe. Y añade, en contraste, provincias como Chaco, Catamarca y Tucumán tienen importantes márgenes de mejora: allí se observan mayores dificultades a la hora de transformar los recursos invertidos en mejores resultados educativos.

El informe estuvo a un tris de convertirse en un documento completo si no fuera porque la provincia del Neuquén no figura en la ponderación, razón por la cual, el estudio no puede establecer si aquella inversión record del Estado se traduce en eficiencia.

Es que una parte importante de las muestras del relevamiento se obtuvieron a partir de los resultados en Lengua y Matemática en las pruebas Aprender 2023 de sexto grado, realizadas en todo el país, pero de un modo “simbólico” en Neuquén. Esta provincia fue la única jurisdicción que no alcanzó el 60% de cobertura en Aprender, con una tasa de alumnos respondientes de 24,1% por este motivo no se sumaron sus indicadores al trabajo.

Boicot exitoso

La cobertura requerida para el estudio no se alcanzó puesto que el sindicato docente ATEN organizó un boicot al operativo para que sus afiliados no participen de la evaluación, excusándose en una serie de argumentos que parecerían responder más a un criterio corporativo a verse eventualmente expuesto en los resultados que al de permitirse ver un poco más allá de su propio ombligo. Si la metodología fuera tan “retrógrada”, como sostiene el gremio y los resultados en este distrito no resultasen satisfactorios ¿acaso no se dispondrían de recursos o herramientas de reclamos ante las autoridades para rectificar dificultades?

A nivel nacional, ninguna otra organización de base del gremio CTERA, incluido la combativa Unter de Río Negro, pudo llegar tan lejos con una acción para obstaculizar las pruebas Aprender de tal manera que pudiesen recogerse resultados para establecer diagnósticos integrales que trasciendan a variables como la eficiencia.

Motosierra exitosa

Un dato remarcable que revela el estudio de FIEL y Argentinos por la Educación, es que al incorporar otras variables contextuales al análisis, el informe también encontró que las provincias que dependen en mayor medida de recursos nacionales tienden a mostrar niveles más bajos de eficiencia en la inversión educativa, es decir, obtienen resultados por debajo de lo esperable.

Es evidente entonces que se confirma la magnitud del perjuicio que ha tenido la motosierra del presidente Javier Milei en recursos como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), o los programas de obras en edificios escolares en las provincias menos favorecidas de Argentina.