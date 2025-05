Estudiantes que no saben leer en tercer grado: ¿Qué lugar ocupa Neuquén?

Los datos surgen del informe que elabora el Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Leyre Sáenz Guillén y Víctor Volman. Apunta al desempeño en la lectura de los alumnos de tercer grado, a nivel nacional.

pruebas aprender2.jpg Las pruebas Aprender llegan este miércoles.

En 2024, la Secretaría de Educación de la Nación tomó una prueba Aprender en tercer grado enfocada exclusivamente en la lectura, con una muestra que abarcó a 91.042 alumnos de 4.178 escuelas de todo el país.

Esta instancia se enmarcó en el Plan Nacional de Alfabetización, anunciado el año pasado. Aunque las pruebas fueron organizadas por el gobierno nacional, su aplicación estuvo en manos de los equipos jurisdiccionales. Según los datos difundidos por el gobierno, el 13,1% de los estudiantes de establecimientos designados para la evaluación muestral estuvo ausente a la hora de su realización. De la misma manera, un 2,6% de las escuelas seleccionadas no participó del operativo.

¿Cuál es la situación de Neuquén?

Las 3 provincias con mayor porcentaje de estudiantes que no leen textos simples son: Chaco (16,6%), Santa Fe (15,9%) y Misiones (15,2%).

Lamentablemente, Neuquén está más cerca de este extremo, ocupando el cuarto lugar con un 14,6%.

En tanto, las 3 provincias con menor proporción en esta situación son: Córdoba (6,2%), Santa Cruz (6,8%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) (7,1%). Estas diferencias territoriales muestran que, aunque el problema es nacional, su intensidad varía, y que cada provincia requiere de respuestas adaptadas a su contexto.

image.png

En diálogo con LMNeuquén, Smoljan dijo que, a la luz de estos datos, es claro que el problema fue "no haber intervenido adecuadamente en primer grado". Agregó que la mayoría de los chicos que están en tercer grado no adquirieron las capacidades necesarias para pasar a cuarto. "Llegamos a esta situación, porque no se pone el foco antes. Se los deja pasar de nivel, aunque no adquieran todas las competencias necesarias", sostuvo.

Por eso consideró vital implementar apoyos y estrategias en contraturno para mejorar los niveles de aprendizaje. "El año pasado se largó el Plan de Albabetización para niños que están escolarizados. Si ésto está pasando, qué están haciendo las escuelas, cuyo primer objetivo es lograr la alfabetización", cuestionó.

Encima, recordó, hay una fuerte resistencia en Neuquén a evaluar a los niños. "El Ministerio de Educación no logra garantizar que se hagan estas pruebas. En las otras provincias participan entre el 95% y 100% de los alumnos. Acá, la participación no llega al 50%, y el Gobierno tiene que garantizar que se hagan las pruebas para saber dónde estamos parados y tomar acciones en base a datos reales", subrayó.

Diferencias entre escuelas

El análisis por sector de gestión muestra marcadas diferencias en los niveles de desempeño en Lectura. Mientras que el 62,4% de los estudiantes de escuelas privadas alcanza niveles altos (4 y 5), en el sector estatal solo lo logra el 39% (23,4 puntos porcentuales menos). A su vez, los desempeños más bajos se concentran mayormente en el sector estatal (14,3% frente a 4,1% de la escuela privada).

El desempeño en lectura también varía significativamente según el nivel socioeconómico. En 2024, mientras que el 66,8% de los estudiantes de NSE alto alcanza niveles avanzados (4 y 5), solo lo logra el 32% de los estudiantes de NSE bajo. Además, casi 1 de cada 5 estudiantes de NSE bajo presenta alfabetización inicial insuficiente, frente a apenas un 3,3% en el NSE alto.

La realización de las pruebas Aprender de Lectura en tercer grado fue una solicitud de la Campaña Nacional por la Alfabetización, impulsada por más de 200 organizaciones. Durante la campaña electoral, el presidente Javier Milei, así como los principales candidatos a presidente y 18 gobernadores firmaron el Compromiso por la Alfabetización. A través del mismo, los gobernantes asumieron la responsabilidad de evaluar comprensión lectora periódicamente y difundir los resultados.

pruebas-aprender-escuelas-secundarias-08312019-772134 (1).jpg

Victor Volman, uno de los autores del informe, indicó: “Los resultados, especialmente los que visibilizan la situación del 11,6% de los estudiantes del país que no saben leer, son muy crudos. La alfabetización tiene que ser una prioridad urgente para toda la sociedad. Dicho eso, es un paso adelante que esta prueba se realice y contemos con más insumos para comprender la situación”.

Los niveles de lectura

En las pruebas Aprender 2024, el 3,3% de los alumnos se ubicaron en el nivel “lector incipiente”; 8,3% en el nivel 1; 18,8% en el nivel 2; 24,5% en el nivel 3; 26,4% en el nivel 4 y 18,7% en el nivel 5. El nivel “lector incipiente” se refiere a estudiantes que leen palabras con apoyo de imágenes y se están iniciando en la lectura de enunciados breves, mientras que el nivel 1 corresponde a estudiantes que se están iniciando en la lectura de textos simples.

image.png

En el otro extremo, en el nivel 4, se ubican los estudiantes que comprenden textos complejos de forma literal, inferencial y reflexiva; y en el nivel 5 quienes comprenden textos complejos de forma literal, inferencial y reflexiva, y establecen inferencias complejas.

Por debajo del Nivel 2 se ubican los niños que no logran leer textos simples. A partir del Nivel 4 se considera que el estudiante posee un dominio sólido de la lectura para su edad, con capacidad de interpretar y reflexionar sobre textos complejos.

Evaluaciones sostenidas en el tiempo

Gustavo Zorzoli, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, destaca que “para mejorar la alfabetización es urgente consolidar una política de evaluación que se sostenga en el tiempo, con pruebas construidas de forma sólida, censales, anuales y aplicadas bajo criterios homogéneos. Sin continuidad, no hay línea de base ni posibilidad de identificar avances ni retrocesos.”

Por su parte, Irene Kit, presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos, sostuvo que "hay un evidente problema en ese 11,6% por debajo del básico, que debe ser atendido para salir de ese subsuelo". También consideró a los estudiantes en nivel 2,en tanto 2 de cada 10 sólo pueden leer textos simples y responder sobre información literal, explícita, evidente en un texto. "Estos estudiantes enfrentan su cuarto grado con dificultad para encarar las tareas que requieran lecturas más sutiles: también deben ser atendidos para que cuanto antes se consoliden sus habilidades lectoras, y así continuar con calidad su escolaridad obligatoria”, agregó.

image.png

Por lo expuesto, Verónica Cipriota, directora ejecutiva de la ONG Enseñá por Argentina, reconoció que el panorama "No es del todo alentador". Aunque consideró positivo contar con datos actualizados sobre el estado de la lectura y la comprensión lectora a nivel nacional. "Esto nos permite enfocar mejor nuestros esfuerzos, especialmente hacia aquellos que necesitan más apoyo, ya que la crisis de lectura afecta de manera desproporcionada a los niños con menos recursos”, destacó.

Cecilia Veleda, doctora en Sociología de la Educación y coordinadora de educación en la Fundación Argentina Porvenir, explicó que las pruebas realizadas ratifican que la alfabetización inicial debe ser una prioridad nacional. "No podemos permitirnos dejar fuera del lenguaje a las nuevas generaciones. Sin lectoescritura ningún otro aprendizaje es posible. En los sectores más postergados el 20% no lee: esto es analfabetismo institucionalizado. Para el conjunto de los estudiantes, menos de la mitad logra comprender textos del modo esperable, luego de haber asistido a la escuela desde los 4 años hasta los 8, cuando se toma esta prueba. Todos debemos comprometernos con este tema central”, cerró.