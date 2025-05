Furioso, Verón respondió a los rumores los rumores de la posible salida de Domínguez de Estudiantes

La salida de Fernando Gago como director técnico de Boca Juniors, tras la derrota ante River en el Superclásico, no solo desató una nueva búsqueda de entrenador en el Xeneize, sino que también encendió alarmas en La Plata. Eduardo Domínguez, actual DT de Estudiantes, volvió a ser mencionado como posible reemplazante de Pintita, y la situación provocó una reacción directa y enérgica por parte de Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha .

Como suele ocurrir cada vez que en Brandsen 805 se libera el banco de suplentes, el nombre de Domínguez aparece como opción. No solo por su perfil como entrenador, sino también por su vínculo familiar con Carlos Bianchi, suegro del Barba, quien también fue mencionado en los medios como una figura que Juan Román Riquelme desearía incorporar como manager del club.

Veron 1.jpg Juan Sebastián Verón

El enojo de Juan Sebastián Verón

La respuesta del presidente del Pincha no se hizo esperar. Fiel a su estilo frontal, Verón utilizó su cuenta de Instagram para desmentir tajantemente la información. Replicando una publicación que sostenía la teoría del llamado a Vivas, escribió: “¿Tienen un medio para esto? Y lo ponen en potencial porque no se quieren hacer cargo de la mentira que están informando... Tienen para hablar eh, a ustedes se les tendrían que encender las alarmas por las huevadas que escriben”. Con esa frase, dejó en claro que, al menos desde la dirigencia platense, no hay ningún movimiento para reemplazar al DT.

Más allá del vaivén mediático, lo cierto es que Eduardo Domínguez es el técnico con más tiempo en su cargo en la Liga Profesional: asumió en marzo de 2023 y desde entonces obtuvo la Copa Argentina y la Copa de la Liga 2023/24. Bajo su mando, el equipo disputó 125 partidos, con 57 victorias, 37 empates y 31 derrotas. Sin embargo, el presente del equipo no es el mejor y enfrenta un momento decisivo en dos frentes.

Veron 2.jpg Juan Sebastián Verón

Estudiantes se juega la clasificación a los octavos del Torneo Apertura

Este viernes, desde las 15:30, Estudiantes visitará a Argentinos Juniors en busca de sellar su clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura. Ocupa el octavo puesto de la Zona A y necesita ganar para no depender de otros resultados. A su vez, el próximo miércoles se jugará buena parte de su futuro en la Copa Libertadores cuando enfrente a Universidad de Chile como visitante.

Mientras tanto, en Boca siguen evaluando opciones para reemplazar a Gago y el nombre de Domínguez sigue en la órbita, al menos desde lo periodístico. Sin confirmaciones oficiales y con Estudiantes aún en plena competencia, cualquier movimiento sería prematuro. Pero en medio de los rumores, la contundente reacción de Verón busca blindar al Pincha de distracciones externas en un momento clave de la temporada.