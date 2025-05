Oscar Ruggeri reveló la increíble razón por la que el Turco García no jugó el Mundial '86 y salió campeón

Esta vez, fue Oscar Ruggeri quien revivió una anécdota insólita que involucra a Claudio " Turco ” García y que, según el propio campeón del mundo, fue determinante para que el delantero no formara parte del plantel que terminó alzando la Copa del Mundo en el Mundial 86 .

“No es campeón del mundo por boludo, se lo dije 200 mil veces”, comenzó Ruggeri refiriéndose al Turco García. “Yo me fui”, completó García para continuar su anécdota con el seleccionado argentino. “En un entrenamiento, agarró la pelota…” y fue el propio Claudio García quien completó la frse “y dije ‘no te aguanto más, narigón con eso que tiras la pelota y tenes que estar atento. Metete la pelota sabés donde’ y me fui”, completó el ex futbolista.