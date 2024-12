Fuerte carta de Juan Sebastián Verón: "Me dijeron nazi"

En el desarrollo del escrito, el mandatario reveló: “también me dijeron que era un Nazi, mal arriado, carácter jodido, algunas cosas verdad porque para llevar adelante un club se necesita de carácter y decisión” . El presidente de Estudiantes agregó: “siempre trate de hacer parte a todos, que se sintieran importantes y parte de los momentos felices que pudimos vivir y vivimos”.

Verón aclaró que nunca expuso a nadie, y destacó que siempre fue el primero en hacerse responsable de todos los errores de su gestión. “Muchas veces hasta sin haber sido parte de las malas decisiones que se tomaron fui el primero en hacerme responsable”, expresó el Presidente de Estudiantes de La Plata.

En el final del mensaje, el ídolo y presidente de la institución deportiva cerro con unas palabras sobre la traición que están llevando a cabo sus compañeros de trabajo: “siempre fui de frente y cuidé al club, a mis compañeros de Comisión Directiva, a los empleados, hoy siento que no me cuidan y me faltan el respeto... es la vida. Abrazo”.

¿Qué dijo Verón sobre el acuerdo con el magnate Foster Gillett?

El máximo referente de la Comisión Directiva de “El Picha” explicó que el pacto entre el club y el empresario estadounidense Foster Gillett es el “mejor acuerdo” para el presente y el futuro de la institución de la Provincia de Buenos Aires.

“Foster (Gillett) nos viene a dar ese salto que necesitamos, estamos en la misma sintonía y sobre todo pensamos el mismo proyecto de club”, manifestó Juan Sebastián Verón en su escrito de Instagram.

En el final de sus palabras sobre su postura con el arreglo con el magnate, el presidente del club aclaró el panorama sobre este acuerdo que debe ser aprobado por los socios del club: “no es a beneficio propio, no me significa nada desde lo monetario, no es mi socio y tampoco es un capricho, es por Estudiantes y su futuro. Nuestro futuro donde los socios decidirán y ahí veremos qué pasa...”.