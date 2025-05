Accedió a una probation por lesionar a un hombre en el baño de un boliche

Un hombre de Zapala accedió a una probation por haber lesionado gravemente a otro en el baño de un boliche de esa localidad. Deberá cumplir una serie de rigurosas pautas si no quiere que la fiscalía retome la acusación y lo lleve a juicio.

Con el avance de la causa, teniendo en cuenta la baja pena en expectativa y que el imputado no registraba antecedentes penales, se resolvió aplicar una suspensión de juicio a prueba, conocida también como probation.

jueza bibiana ojeda.jpg

La aplicación de este instituto no implica que el acusado reconozca su responsabilidad, sino que se suspende el proceso supeditado al cumplimiento de una serie de reglas de conducta: que incluyen fijar domicilio y mantenerse a derecho, no cometer nuevos delitos, no abusar de bebidas alcohólicas ni consumir estupefacientes y someterse a un control periódico a cargo de la Dirección de Población Judicializada.

En una audiencia desarrollada esta semana, las partes solicitaron a la jueza Bibiana Ojeda la aplicación de una probation por tres años, que fue acordada entre fiscalía, defensa e imputado.

La magistrada avaló la suspensión de juicio a prueba y le explicó las reglas de conducta al imputado, que también incluyen la prohibición de ejercer actos de violencia, intimidación y perturbación contra la víctima por el período de un año. Asimismo, le aclaró que en caso de incumplimiento, el juez de ejecución puede modificarlas, e incluso prolongar los plazos. Además, cabe resaltar que si el acusado comete algún nuevo delito y éste se comprueba, la probation se anula y puede ser llevado a juicio para imponérsele una condena.

Por último, la defensa del imputado ofreció a la víctima una reparación económica de 200 mil pesos, pero fueron rechazados dado que se presentará una demanda civil.

Va a juicio por intentar matar a un joven a la salida de un boliche

El salvaje que intentó matar a golpes a un joven a la salida de un boliche en Plottier en la última Navidad será llevado a juicio en los próximos meses. En la audiencia de control de acusación, la fiscalía confirmó los cargos y solicitó un tribunal colegiado.

Por pedido del fiscal del caso Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez, un joven de 18 años será juzgado acusado por intentar asesinar a otro joven al golpearlo con una piedra en la cabeza, durante la madrugada de la Navidad de 2024. Así se decidió esta semana.

La riña se produjo afuera de un boliche la madrugada del 25 y un joven de 18 años se entregó el jueves junto a su padre.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) le atribuyeron al imputado el delito de homicidio en grado de tentativa y en carácter de autor y, debido a que la expectativa para este delito es superior a 3 años e inferior a 15, Azar y Gutiérrez pidieron que intervenga un tribunal colegiado.

El hecho que la fiscalía intentará probar en el debate ocurrió el 25 de diciembre de 2024, entre las 7:20 y las 8 de la mañana, a la salida de un local bailable ubicado en la ciudad de Plottier.

PLOTTIER- AGRESOR-2.jpg La riña se produjo afuera de un boliche la madrugada del 25 y un joven de 18 años se entregó el jueves junto a su padre.

De acuerdo a la acusación fiscal, se originó un disturbio entre dos grupos de jóvenes. “El acusado, en procura de defender a un amigo suyo que era agredido por varias personas, sorprendió a una de esas personas por atrás (sin que pudiera verlo la víctima), dándole un piedrazo en la cabeza. La víctima cayó al suelo y una vez allí, el imputado volvió a golpearla con una patada en la cabeza. A raíz del golpe, la víctima quedó tendida en el suelo, intentó levantarse y nuevamente fue golpeada por el acusado, con una patada, otra vez por la espalda, y sin que pudiese presentar defensa alguna, quedando tendida en la vía pública”, precisaron desde el MPF.

El joven lesionado fue llevado inmediatamente al Hospital local y luego, dada la gravedad de las lesiones recibidas, derivado al Hospital Castro Rendón.

El juez de garantías Cristian Piana, quien estuvo a cargo de la audiencia de control de acusación, hizo lugar al pedido de la fiscalía y envió el caso a juicio. El magistrado, también dio intervención a un tribunal colegiado para que juzgue el caso.