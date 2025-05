Gracias a las cámaras, tres ladrones madrugadores terminaron tras las rejas

monitoreo robos.jpg Gentileza Policía del Neuquén

Tanto en horas de la noche como en la madrugada, los ladrones ganan las calles con fines non sanctos y, lamentablemente, ningún vecino está a salvo. De igual modo, los móviles de las distintas seccionales de la ciudad están atentos a los llamados que se originan en el Centro de Monitoreo y que sirven para alertar sobre personas sospechosas o, delitos in fraganti. Este viernes 23 de mayo, pasada la medianoche, no dejó de llamar la atención el paso rápido de un hombre con una moto a tiro. Circulaba por calle Luis Beltrán y personal de la Comisaría 17 no tardó en interceptarlo.