Floja clasificación y fuerte frase de Colapinto en Mónaco

Colapinto la tendrá muy complicada para sumar puntos en la carrera, ya que durante todo el fin de semana se mostró muy lento con respecto al resto de los pilotos. A esto hay que agregar que el circuito callejero de Mónaco es uno de los más complicados y exigentes, además de que es prácticamente imposible realizar adelantamientos.

Embed Pequeño toque de Colapinto en la FP3: el argentino busca LÍMITES en Mónaco.



#MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/FqffuiKxb9 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2025

Este es el segundo Gran Premio de Colapinto en Alpine. El primero fue el fin de semana pasado en Imola, donde terminó 16° luego de una accidentada clasificación.

La fuerte frase de Colapinto

"Creo que el auto va bien, pienso que acá no encontramos el balance correcto y nos está costando en general. A mí, en especial sacar las vueltas. Y con la goma media me es mucho más fácil que con la goma blanda, que no nos sale. No es como lo queríamos hacer", declaró Franco tras la clasificación.

"¿Difícil? Imposible va a ser casi... Por eso la estrategia tiene que ser buena y pegarle en lo que hacemos", completó.

Por otra parte, el compañero de equipo de Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly, finalizó 18° en la clasificación y largará 17°.

Norris, récord de vuelta y pole position

El británico Lando Norris (McLaren) se quedó con la pole position al registrar una impresionante vuelta de 1:09,954, que representó un nuevo récord en este circuito.

Norris, que está segundo en el campeonato a 13 puntos de su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, le sacó solo 109 milésimas al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien se había llevado el triunfo en las tres sesiones de entrenamiento.

La tercera posición fue para Piastri, que terminó a 175 milésimas, mientras que el británico y siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton (Ferrari), largará cuarto.

A su vez, el neerlandés Max Verstappen comenzará el GP de Mónaco desde la quinta posición y deberá protagonizar una gran actuación para no perderle pisada en el campeonato de pilotos a Piastri, que le saca 22 puntos de ventaja.

Así largarán en el GP de Mónaco

1- Lando Norris (McLaren)

2- Charles Leclerc (Ferrari)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- Lewis Hamilton (Ferrari)

5- Max Verstappen (Red Bull)

6- Isack Hadjar (Racing Bulls)

7- Fernando Alonso (Aston Martin)

8- Esteban Ocon (Haas)

9- Liam Lawson (Racing Bulls)

10- Alexander Albon (Williams)

11- Carlos Sainz Jr. (Williams)

12- Yuki Tsunoda (Red Bull)

13- Nico Hulkenberg (Sauber)

14- George Russell (Mercedes)

15- Kimi Antonelli (Mercedes)

16- Gabriel Bortoleto (Sauber)

17- Pierre Gasly (Alpine)

18- Franco Colapinto (Alpine)

19- Lance Stroll (Aston Martin)

20- Oliver Bearman (Haas)