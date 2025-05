El tatuaje de Franco Colapinto que se volvió viral

En el mismo el fanático intentó dejar un retrato de Colapinto en su cuerpo con una imagen donde visté el mono de cuando era piloto de Williams Racing. Lo llamativo es que la viralización se provocó por las diferencias de los rasgos faciales y el parecido a otras personas. “Buen piloto, Tomás Fonzi”; “El Max Colapinto no existe…”; “¿Es Gago?”; “No les des bola a los comentarios positivos”; “Se tatuó a Darío Barassi”; “Es Franco Toma-Tinto”; “Es igual, pero no sé igual a quién”, opinaron en las redes sociales.

Tatuaje Colapinto.jpg

Floja clasificación y fuerte frase de Colapinto en Mónaco

Franco Colapinto terminó último en la clasificación del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, aunque largará 18° debido a las sanciones que recibieron otros pilotos.

El piloto de la escudería francesa Alpine registró un mejor tiempo de vuelta de 1:12,597 y quedó muy lejos del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que terminó 15° y fue el último clasificado a la Q2, aunque no la podrá disputar porque chocó sobre el final.

Pese a haber terminado 20° en la Q1, Colapinto largará 18° por las penalizaciones que recibieron el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y el británico Oliver Bearman (Haas).

Colapinto la tendrá muy complicada para sumar puntos en la carrera, ya que durante todo el fin de semana se mostró muy lento con respecto al resto de los pilotos. A esto hay que agregar que el circuito callejero de Mónaco es uno de los más complicados y exigentes, además de que es prácticamente imposible realizar adelantamientos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1926232890158756254&partner=&hide_thread=false Pequeño toque de Colapinto en la FP3: el argentino busca LÍMITES en Mónaco.



#MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/FqffuiKxb9 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2025

Este es el segundo Gran Premio de Colapinto en Alpine. El primero fue el fin de semana pasado en Imola, donde terminó 16° luego de una accidentada clasificación.

La fuerte frase de Colapinto

"Creo que el auto va bien, pienso que acá no encontramos el balance correcto y nos está costando en general. A mí, en especial sacar las vueltas. Y con la goma media me es mucho más fácil que con la goma blanda, que no nos sale. No es como lo queríamos hacer", declaró Franco tras la clasificación.

"¿Difícil? Imposible va a ser casi... Por eso la estrategia tiene que ser buena y pegarle en lo que hacemos", completó.

Por otra parte, el compañero de equipo de Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly, finalizó 18° en la clasificación y largará 17°.