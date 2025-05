Franco Colapinto corre en Mónaco: horarios y cómo verlo

Flavio Briatore, el asesor deportivo de Alpine, la escudería en la que corre Colapinto, fue muy claro en los últimos días al aclarar cuáles son las metas que le planteó al argentino: “Tiene que ir fuerte, no chocar y hacer puntos. Si lo hace bien, conducirá siempre”.

De esta manera, el italiano confirmó que en caso de que al argentino le vaya bien, su experiencia este año en la Fórmula 1 no será de solo cinco carreras, sino que podrá conseguir un lugar fijo en el equipo.

Franco Colapinto.jpg El número 43 en el Alpine A525 de Franco Colapinto en Ímola.

El último domingo, el piloto nacido en Pilar hizo su estreno en el año a bordo del monoplaza de la escudería francesa tras reemplazar a Jack Doohan y se espera que ocupe el asiento al menos en cinco carreras. En su primera prueba terminó 16° y cumplió su objetivo de terminar la carrera, por lo que en Mónaco irá por más.

En cuanto al campeonato, con el triunfo de Verstappen, cuatro veces campeón, la pelea por la punta está que arde. El australiano Oscar Piastri sigue líder con 146, seguido por su compañero en McLaren, el británico Lando Norris, con 133, y cierra el neerlandés, que tiene 126.

Colapinto en el GP de Mónaco de F1: horarios y cronograma

Viernes 23 de mayo

Prácticas Libres 1: 8.30 a 9.30 horas

Prácticas Libres 2: 12.00 a 13.00 horas

Sábado 24 de mayo

Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30 horas

Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 25 de mayo

Carrera: 10.00 horas

La competencia podrá seguirse a través de Fox Sports y Disney+.

image.png

Cómo es el circuito del GP de Mónaco

El Gran Premio de Mónaco se corre en el circuito que está situado en el Principado y está en el calendario de la Máxima desde 1950. La pista es un circuito callejero que cuenta con muchas dificultades por ser más estrecho de lo habitual y pone a prueba la habilidad de los pilotos.

Longitud del circuito: 3.337 kilómetros

Número de vueltas: 78

Distancia de carrera: 260.286

Récord de vuelta: 1:12.909 de Lewis Hamilton (2021)

"Bajen un cambio”: el desesperado pedido de Franco Colapinto a sus fanáticos

En medio de su regreso a la Fórmula 1 y tras una semana marcada por la polémica en redes sociales, el piloto argentino Franco Colapinto dialogó desde Mónaco y, con madurez y claridad, se refirió al acoso en línea que sufrió su excompañero en Alpine, Jack Doohan, luego del Gran Premio de Emilia-Romaña.

“Tienen que tranquilizarse y bajar un cambio, unos cuantos capaz. Sigan apoyando como siempre lo hacen, pero sin esos mensajes de odio ni comentarios negativos que afectan a los demás”, expresó con firmeza Colapinto.

Sus palabras llegan luego de un revuelo que sacudió tanto a Alpine como al paddock entero. Doohan denunció públicamente en Instagram que recibió ataques virtuales tras su salida del equipo y la llegada de Colapinto.

image.png

En particular, apuntó contra usuarios que difundieron contenido falso atribuido a su padre, Mick Doohan, sugiriendo burlas hacia Colapinto por su accidente en clasificación. Aunque luego el australiano se retractó y aclaró que la fuente de la publicación no era argentina, el daño ya estaba hecho: la tensión creció y Alpine se vio obligado a emitir un comunicado oficial.

En dicho mensaje, la escudería remarcó que “detrás del visor de estos atletas sobrehumanos, hay una persona, un individuo con sentimientos, familia y seres queridos”, y condenó cualquier tipo de abuso en redes.

Colapinto no solo respaldó esa postura, sino que reposteó el comunicado en sus redes personales, dejando en claro que la toxicidad no tiene lugar en el deporte. Su llamado al respeto fue claro: “Los fanáticos argentinos son muy pasionales, muy eufóricos. Me han apoyado siempre, pero hay que mantener el respeto por todos los pilotos. Eso es lo más importante y algo que debemos mejorar”.