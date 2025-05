Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto en Mónaco y contó lo peor de Doohan

Cuando Flavio Briatore levanta la voz, todos en Alpine se callan y escuchan atentamente. Sus decisiones pesan mucho más que las de cualquier otra persona, incluso las que solía tomar Oliver Oakes, ex director de la escudería francesa.

Al cabo de cinco carreras de la temporada de la Fórmula 1, el histórico asesor ejecutivo desplazó a Jack Doohan y sentó como titular al argentino Franco Colapinto. Un cambio que despertó reacciones de todo tipo, pero del cual no se arrepiente en lo más mínimo.

De hecho, en las últimas horas el italiano reafirmó su postura y no tuvo las mejores palabras para describir la actuación del australiano, quien mostró su malestar por el reemplazo en las redes sociales, al igual que su padre Mick: “Empezamos el campeonato con Jack Doohan, quien tenía cinco carreras para demostrar su valía. Después de cinco Grandes Premios, vimos los resultados y no me gustaron”.

image.png

Y cerró este tema con contundencia: “Lo que hicimos no fue un escándalo. Solo te quedas en una empresa si haces un buen trabajo. Si haces un mal trabajo, te despiden. Tenemos dos pilotos que deben hacer su trabajo. Más de 1.000 personas y sus familias dependen de ellos. Solo protejo a quienes trabajan para mí”.

El guiño de Flavio Briatore a Franco Colapinto en Mónaco

En cuanto a Colapinto, 16° en su vuelta a la F1 el último fin de semana en Emilia-Romagna y este viernes 19° en su primera práctica en Mónaco, Briatore volvió a tirarle flores: “Si nos fijamos en el domingo, estaba haciendo tiempos similares a los de Gasly y es la primera vez que nuestros dos coches están tan cerca”.

image.png

Hoy cumpliendo las funciones de Oakes, Il Padrino no piensa convertirse en el director de Alpine, pero sí seguirá tomando decisiones fuertes por el bien del equipo: “Un equipo de Fórmula 1 necesita un dictador, quizás un dictador democrático. Se necesita a alguien responsable”.