Así es la nueva vida de Noelia Pompa en España

“Piensen que desde que estuve en el Bailando..., en 2011, mi vida fue una aventura... Demasiadas cosas juntas como para poder digerir”, reflexionó recientemente. Con una sinceridad pocas veces vista, Noelia habló sobre las secuelas emocionales que le dejó el repentino salto a la fama. “¿Por qué me fui? Para sanar problemas anímicos. Esto fue en 2016, cuando no era tan fácil hablar de ataques de pánico; eran días que todos te decían ‘¡Ay, dale, si estás re-bien!’, y como que había que callar”, explicó.

Fue entonces cuando apareció la oportunidad que le cambiaría el rumbo: un contrato para integrar The Hole Zero, un espectáculo circense internacional que le abrió las puertas de España y, con el tiempo, de gran parte de Europa.

El desembarco en Málaga no fue fácil. “Me recibieron muy bien, todo muy lindo, pero también estaba el hecho de estar sola, tener que adaptarme...”, confesó. En ese proceso, el vínculo con su madre, Nélida —a quien define como su fan número uno—, y las herramientas adquiridas en terapia fueron claves. “Cuando empecé terapia, antes de irme, había cosas internas que tenía que sanar”, dijo.

A esa etapa de cambios se sumó el amor. “Empezamos al año que me fui, en 2017. Él fue a ver la obra y yo nunca me iba a imaginar que iba a salir con alguien del público. Nos empezamos a conocer a través de una amiga. Al principio me costaba un poco, pero me hizo un picnic en el Retiro, así que ahí entró bien porque él es chef”, contó con ternura sobre David, su pareja desde entonces.

Cómo es su nueva vida fuera del país

Su nueva vida en Europa la llevó a recorrer escenarios en Alemania, Suiza y otros países que jamás había imaginado pisar. Pero quizás el viaje más profundo fue el interior. “Creo que influyeron muchas cosas del pasado. Básicamente no sentirme aceptada (es una herida sanada): ahora me quiero de verdad”, afirmó. “Pasó que de pronto sentía que no me aceptaban y de un día para el otro todo era lo mejor. Eso es lo que hablé en terapia, es como un monstruo dormido que de pronto se despierta”.

Consultada sobre cómo se percibe hoy, desde otro lugar y lejos de los medios, Noelia Pompa explicó: “Es una condición del ser humano. Al no ser conocida, cambia un poco, pero también sentís la mirada del otro o que están cuchicheando”.