Alison Calfunao abrió los ojos y ya tiene un corazón: este martes será operada en Buenos Aires

En otro mensaje, Carina compartió uno de los momentos más emotivos de este difícil proceso: “Volví a ver tus ojos azules como el cielo, como cuando naciste. Sos tan hermosa, bebota. Sos tan fuerte… nos vamos a ir a casa juntas como dijimos. Te amo, mi hijita querida”.

Alison se encuentra en estado delicado, pero estable. Su madre confirmó que está primera en la lista de emergencia nacional para trasplantes y que, una vez confirmado el corazón compatible, se activó el operativo quirúrgico para intervenirla de inmediato.

Una cirugía menor que desencadenó una tragedia

Lo que comenzó como un procedimiento habitual y sin mayores riesgos, se transformó en un calvario para Alison Calfunao y su familia. El lunes pasado ingresó a la Clínica San Lucas para realizarse una ligadura de trompas. Según el relato de su madre, los médicos la llamaron para informarle que su hija había sufrido un paro cardiaco e iba a tener que ser trasladada de urgencia a la Clínica San Agustín.

Sin embargo, su estado empeoró al sufrir un segundo paro cardiaco en cuestión de minutos, por lo que fue derivada a la Clínica Pasteur. Allí permaneció varios días en terapia intensiva. Luego de múltiples estudios, se detectó un coágulo que impedía la irrigación sanguínea en una de sus piernas. Los médicos intentaron drenarlo, pero no tuvieron éxito.

Finalmente, viernes pasado el mediodía pudo concretarse su traslado a Buenos Aires y el domingo debieron amputarle una pierna para salvarle la vida y que pudiera ingresar de urgencia a la lista de espera para recibir un trasplante de corazón.

“El viernes fue trasladada en avión sanitario al Hospital Italiano. Llegó estable, sin necesidad de medicación adicional, pero el cuadro era complejo. Y a pesar de todo, sigue peleando”, relató Carina entre lágrimas.

Desde entonces, Alison permanecía inconsciente. Los médicos comenzaron a reducirle la sedación de manera progresiva durante el fin de semana y el lunes mostró signos positivos: respondió al dolor, intentó mover la boca y, finalmente, abrió los ojos.

El testimonio de su mamá: "Me la entregaron por la mitad"

“Me la entregaron por la mitad a mi hija. Por una ligadura de trompa. Yo digo, por una ligadura, una pierna y un corazón. No tienen corazón, lo que hicieron con ella no tiene piedad. Y ni siquiera tengo respuesta. No sé nada", aseguró Carina en diálogo con LU5.

A esto había sumado que la joven se encontraba estable, pese a que tuvieron que amputarle la pierna izquierda. "Ayer se declaró la emergencia nacional para su corazón. Ella está primera en la lista. En cuanto aparece un corazón, la van a operar", dijo.

"Yo la vi entrar caminando. Me pidió que la acompañe. La vi sana. Y ahora está así. No es justo", sostuvo.

Por último, destacó: "Estoy acá porque la gente me ayudó. Gracias a todos los que oran por ella. Gracias a Gustavo Ancafil (presidente de la Comisión Vecinal Unión de Mayo), que todos los días pregunta cómo está mi hija. Y al barrio Unión de Mayo, que está pendiente. Porque de las instituciones, nada. Solo la Legislatura cubrió los pasajes. El resto, todo fue por la gente”.

Solidaridad y esperanza

La familia de Alison recibió un apoyo incondicional de vecinos, amigos y desconocidos que se sumaron a la campaña de ayuda y oración. Desde que se conoció su historia, miles de personas compartieron mensajes de aliento y cadenas de oración por su recuperación.

Su madre permanece en Buenos Aires, acompañándola a pesar de que en los últimos días no había podido entrar a verla por estar cursando un cuadro gripal, pero este lunes pudo volver a darse ese encuentro tan esperado entre madre e hija.

El martes será clave: si el trasplante se realiza con éxito, Alison tendrá la oportunidad de iniciar un largo pero posible camino de recuperación. Su mamá sueña con ese momento: “Lo único que quiero es llevármela a casa. Y lo demás vendrá después”.

Alison sigue peleando. Contra todo pronóstico, abrió los ojos, sigue aferrada a la vida y ya tiene una nueva oportunidad con el corazón que llegó.