Lucha por su vida tras una ligadura de trompas: el importante operativo para trasladarla a Buenos Aires

La situación de la joven continúa siendo crítica, por lo que el traslado se concretó tras evaluar la estabilidad clínica necesaria para emprender el vuelo. Desde su entorno se mostraron esperanzados de que la joven pueda recuperarse prontamente.

Alison se encuentra atravesando un complicado momento de salud, después que el último lunes ingreso a la Cínica San Lucas a realizarse una cirugía ambulatoria que no demoraría más de 40 minutos, pero esta se prolongó más de dos horas. Desde entonces, la única información que tuvieron fue que la joven había sufrido dos paros cardíacos y que debía ser sometida a un trasplante de corazón urgente.

Tras horas de incertidumbre, Alison fue trasladada a la Clínica Pasteur, donde lograron estabilizarla y realizar las gestiones correspondientes para poder derivarla al Hospital Italiano de Buenos Aires, viaje que se pudo concretar este viernes.

La campaña de recaudación de fondos está en pausa

Desde la Comisión Vecinal de Unión de Mayo, su presidente, Gustavo Ancafil destacó que la comunidad ya reunió el dinero necesario para cubrir los gastos del traslado familiar: “La familia de Alison ya cuenta con los fondos para poder pagar los pasajes de avión, el hotel y por si surge algún problema. Muy agradecido a las familias, a la ciudad de Neuquén. Hoy podemos decir con tranquilidad que los recursos están cubiertos”.

Ancafil también llevó tranquilidad a la comunidad, que se movilizó en los últimos días para colaborar y remarcó que “si en algún momento se necesitara algo más, lo vamos a comunicar, pero hoy con lo recaudado está bien”.

En este contexto, agradeció a cada neuquino y neuquina que hizo un aporte, y valoró que “se pusieron en el lugar del otro y mostraron una solidaridad enorme”.

En relación con algunas campañas paralelas de recaudación que surgieron por redes sociales, Ancafil aclaró que no hay rifas oficiales en marcha: “No hay ninguna rifa autorizada por la familia ni por la Comisión. Hablé con Carina, la madre de Alison, y me confirmó que, si bien pueden haber sido iniciadas con buena intención por allegados, no fueron organizadas desde este espacio”.

El dirigente barrial también señaló que, ante una eventual necesidad futura, hay funcionarios y autoridades que se pusieron a disposición para brindar ayuda. “El ministro de Salud, gente de la Legislatura de la provincia —donde Alison trabajaba como empleada de limpieza—, todos se han acercado a ofrecer su apoyo. Eso también da mucha tranquilidad”, aseguró.

El caso de Alison generó una gran movilización en Neuquén en los últimos días. Desde que se conoció la necesidad de realizar el traslado a Buenos Aires, vecinos, vecinas, organizaciones barriales y grupos de compañeros de trabajo se organizaron para juntar fondos y acompañar a la familia.