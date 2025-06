Trasladarán a Buenos Aires a la joven neuquina que pelea por su vida tras una ligadura de trompas

Barrio Unión de Mayo campaña para ayudar a la familia de Alison.jpg

Los neuquinos unidos para acompañar a la familia de Alison

La historia de Alison generó una fuerte conmoción en el barrio Unión de Mayo, donde vive junto a su familia. Desde que se supo lo que le había ocurrido, los vecinos organizaron una colecta solidaria para colaborar con los gastos que el traslado y la estadía en Buenos Aires implican. En una muestra de empatía y organización, la comunidad compartió la información en redes sociales y se movilizó para acompañar a una familia que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

La campaña continúa activa y la familia agradeció el respaldo recibido. Muchos de los aportes serán destinados a la estadía de Carina y otros familiares en Buenos Aires, así como a los insumos médicos y traslados necesarios una vez que Alison llegue al Hospital Italiano.

Para colaborar se encuentra disponible la cuenta de Mercado Pago, a nombre de su mamá, Carina Haydee Calfunao. ALIAS: tdsporalisoncalfunao - CVU: 00000313718606492

La cirugía ambulatoria que dejó a Alison en terapia intensiva

El lunes, Alison ingresó a una clínica privada de Neuquén para realizarse una ligadura de trompas. Lo que debía ser una cirugía ambulatoria de rutina, de no más de 40 minutos, se convirtió en una situación crítica que la dejó en estado grave y obligó a su derivación a terapia intensiva tras sufrir dos paros cardíacos.

Su madre, Carina, la acompañó desde el primer momento. Según relató, la joven fue internada y preparada para ingresar al quirófano, donde debía entregar un electrocardiograma reciente al equipo médico. Sin embargo, ese documento quedó en la habitación. “Pasaron 40 minutos, una hora, y nada… hasta que cerca de las 10:30 me vinieron a buscar. El ginecólogo me dijo que todo había salido bien, pero que querían hablar conmigo”, contó.

En ese momento, el anestesiólogo le informó que Alison había sufrido un paro cardíaco. La madre pidió ver a su hija, pero no se lo permitieron. Cuando intentó comunicarse con su yerno o su familia, el personal médico le indicó que no llamara a nadie y que avisara directamente en la clínica San Agustín, ya que el centro donde fue operada no contaba con terapia intensiva de adultos.

alison calfunao.PNG

Ya en San Agustín, la familia fue informada de un segundo paro cardíaco mientras esperaban novedades. “Nos enteramos cuando no nos dejaron volver a subir, porque Alison estaba sufriendo otro paro. Después nos dijeron que su corazón estaba en cero y que solo respiraba por una máquina”, detalló Carina.

Debido a la gravedad del estado de la joven se determinó su derivación a la Clínica Pasteur para que esté mejor atendida, allí lograron mantenerla estable y realizar las maniobras médicas necesarias para poder bajar la dosis de sedantes y, de este modo, que pueda ser trasladada al Hospital Italiano de Buenos Aires. "El anestesiólogo vino a verme y dijo que 'estas cosas pueden pasar', pero Alison ya había sido operada con anterioridad por un problema en la cadera, en ese momento fue más complejo, la sedaron completo y después estuvo todo bien, no hubo ninguna complicación. Mi familia le preguntó si se le había pasado la mano con la anestesia, pero él no respondió", sostuvo.

Otro que también se acercó a hablar con la familia fue el ginecólogo de la mujer, quien aseguró que su trabajo había sido correcto y que los paros cardiacos los sufrió después de que él saliera del quirófano y que por eso lo llamaron de urgencia. No obstante, la familia de Alison llevará a cabo las acciones legales correspondientes contra todos los profesionales que participaron de la cirugía.

ALISON CALFUNAO

Ahora, con signos de mejoría, la joven madre de dos pequeños será trasladada al Hospital Italiano de Buenos Aires para continuar su recuperación.