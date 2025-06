El último parte médico de Alison Calfunao, la joven que pelea por su vida tras una ligadura de trompas

Barrio Unión de Mayo campaña para ayudar a la familia de Alison.jpg

Mientras tanto, la joven permanece internada en terapia intensiva. "Está conectada a una máquina que le hace trabajar sus órganos. Su corazón ya no funciona y tiene que recibir un trasplante", recordó la madre de la joven.

En las redes sociales, compartió un emotivo posteo donde agradece "desde lo más profundo de su corazón" toda la ayuda recibida.

"Queremos agradecer con el alma a cada persona que se ha acercado, que ha colaborado económicamente que ha orado, que ha tendido una mano en este momento tan dificil. Estamos atravesando una tormenta, y sin embargo, ustedes —con sus gestos, sus palabras, sus granitos de a rena- se han convertido en luz de esperanza. Sabemos que la situación económica no e sfácil, pero aun así, siguen apareciendo corazones generosos, llenos de amor. Gracias por estar", reza el posteo en Facebook.

alison calfunao.PNG

Decenas de personas están colaborando económicamente para que la familia de Alison pueda afrontar los gastos de los pasajes y la estadía en Buenos Aires para cuando la joven pueda ser trasladada en un avión sanitario hasta el Hospital Italiano.

"Agradecemos también, profundamente, al equipo médico de la Clínica Pasteur, que está haciendo todo lo humanamente posible por nuestra querida Ali. Cada esfuerzo, cada cuidado, cada mirada atenta, nos llena de esperanza. Hoy seguimos esperando... esperando que Ali se estabilice un poco más, para que finalmente pueda ser trasladada. El equipo médico en Buenos Aires ya está listo, esperando, con todo preparado para recibirla para el trasplante de corazón. Solo falta un poquito más. Les pedimos, de corazón, que sigan orando. Porque creemos en un Dios de poder. Porque nuestras esperanzas siguen firmes. Porque Ali es fuerte y porque, con el amor de todos ustedes, no estamos solos. Gracias, infinitas gracias", manifestó.

Alison Jofré Calfunao ingresó el lunes a una cirugía programada para ligarse las trompas en la clínica San Lucas. Antes, se sometió a otros estudios previos de rigor. Su madre la acompañó y la esperó en la habitación que le asignaron. Pasada la hora y media, y al ver que Alison no salía del quirófano, empezó a preocuparse.

Su mamá estaba con ella

"Vino un camillero, me sube hasta el quirófano, no me dice nada, y cuando llegamos, sale el ginecólogo primero, quien no se anima a decirme nada. Enseguida, viene el anestesiólogo, quien me dice que había sufrido un paro. Yo me nublé, no entendía nada. Los vi muy asustados a los dos. Me salí de mis cabales, me desvanecí. Viene una doctora y me dice 'calmate, que así no vas a solucionar nada'. Quise llamar a mi yerno, y en eso volvieron a desaparecer todos los médicos", relató la madre sobre lo ocurrido en la clínica San Lucas.

Y agregó: "No sé si le volvió a dar un paro a mi hija o qué. La bajaron intubada y se la llevaron a otra clínica que está en calles Candelaria y San Martín. Ahí nos dijeron que había sufrido dos paros y que la iban a trasladar a la (clínica) Pasteur porque su corazón no respondía".

vuelo sanitario 2 (1).jpg Jornada de emergencias en el Aeropuerto de Neuquén. Foto: Gentileza.

No sabe qué pudo haber pasado para que su hija terminase en este estado. Aseguró que la joven es "súper sana". Los médicos le dijeron que puede ocurrir y "nunca se sabe".

¿Se pasaron con la anestesia?

"El anestesiólogo mencionó que tenía una arritmia, pero por algo la operaron. Para mí se pasaron de anestesia y su corazón no lo resistió", advirtió la mujer, desesperada.

De igual forma, enfatizó que "ahora lo único que me preocupa es que mi hija salga adelante". Están con cadenas de oración y expresó: "Necesitamos la mano de Dios".

Joven madre neuquina se ligó las trompas y ahora su corazón no funciona.mp4

"Después que pase todo, quiero una respuesta. Porque no puede ser que por una ligadura de trompas pase esto, que haya tenido dos ataques y su corazón no funcione", apuntó.

Si bien tienen obra social, la cobertura no alcanza al marido de la joven, quien necesita acompañarla cuando salga su traslado a Buenos Aires. Es por eso que Carina acudió a la solidaridad, en las horas más desesperantes de su vida, para anticiparse a lo que será la estadía en Capital Federal.

Cómo ayudar

Quienes puedan y deseen seguir colaborando, está la siguiente cuenta de Mercado Pago a disposición:

ALIAS: tdsporalisoncalfunao

CVU: 0000003100003718606492

TITULAR: Carina Haydee Calfunao

Cada aporte, por más pequeño que parezca, suma y es de vital importancia para Alison y su familia.