En vivo, crece la tensión y el fuego cruzado entre Israel e Irán

Live Blog Post

Múltiples bombardeos aéreos a Irán

Un fuerte y “aterrador” ruido fue registrado cerca de la base aérea Nojeh, en Kabudar Ahang, provincia occidental iraní de Hamedan, informó hoy la agencia semioficial de noticias Mehr.

Otra explosión se escuchó este viernes por la noche cerca de la ciudad de Pakdasht, al sureste de la capital iraní de Teherán, informó la agencia semioficial de noticias Mehr, e indicó que el sonido pudo ser causado por los sistemas de defensa antiaérea de la instalación militar de Parchin.

Irán estuvo sometido a múltiples bombardeos aéreos israelíes desde la madrugada del viernes, en el marco de lo que fue denominado “Operación Nación de Leones”.

Embed - PRIMERAS IMÁGENES | El ataque de ISRAEL CONTRA IRÁN

Fuentes iraníes informaron de las muertes de varios altos mandos militares y científicos nucleares, así como de daños en instalaciones atómicas, añadió un cable de la agencia de noticias Xinhua.

Estas explosiones suceden a advertencias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien llamó nuevamente a Irán para llegar a un acuerdo nuclear, en vísperas de una reunión bilateral programada para el domingo en Omán.

“Irán debe llegar a un acuerdo, antes de que no quede nada, y salvar lo que una vez se conoció como el Imperio iraní. No más muerte, no más destrucción, ¡simplemente háganlo, antes de que sea demasiado tarde!”, expresó en su red social Truth Social.