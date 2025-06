Disparó, huyó, amenazó y terminó detenido: un hombre fue acusado por múltiples delitos y quedó en prisión preventiva

choque - Ambulancia - colectivo (6).JPG Claudio Espinoza

Como consecuencia de los disparos, la mujer recibió tres impactos de bala —dos en los muslos y uno en el tobillo—, mientras que su hijo fue herido en un pie. Luego del ataque, la pareja emprendió la huida en la motocicleta hasta llegar a la esquina de Kilka y Huilen, donde colisionaron contra un Volkswagen Bora conducido por una mujer.

Al bajar la conductora para asistirlos tras el choque, el hombre la amenazó con un arma de fuego y la obligó a trasladarlos en su vehículo. Durante el trayecto, continuó intimidándola, hasta que en la zona de Lagos del Sur y Pérez Novella, la mujer vio un móvil policial y aprovechó para detener el auto y pedir auxilio.

Los efectivos policiales detuvieron al acusado y a su pareja en ese mismo momento. Al descender del vehículo, al imputado se le cayeron dos cartuchos calibre 38. Luego, mediante una requisa autorizada por una jueza de garantías, se le halló un envoltorio con droga dentro de su campera. A su pareja le encontraron un revólver Colt calibre 38 entre sus pertenencias.

El Departamento Antinarcóticos confirmó que el paquete contenía 50 gramos de clorhidrato de cocaína, mientras que pericias del Gabinete de Criminalística verificaron que el arma era apta para disparar. Además, las autoridades comprobaron que la motocicleta en la que se movilizaban había sido robada el 19 de abril en un barrio de la ciudad.

Cómo sigue la situación

Ninguno de los dos implicados contaba con autorización para portar armas de fuego. La mujer permanece internada en un hospital, mientras que el hombre fue acusado por múltiples delitos: abuso de arma, portación ilegal de arma de guerra, amenazas coactivas agravadas, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y encubrimiento por receptación dolosa. Todos los delitos fueron atribuidos en concurso real y en carácter de autor.

Durante la audiencia, el acusado pidió hablar y expresó: “Yo me hago cargo de todo lo que dicen acá, pero yo no vendo droga”. Su declaración no modificó la decisión de la jueza, que consideró acreditados los riesgos procesales de fuga, entorpecimiento de la investigación y necesidad de proteger a víctimas y testigos, y avaló la prisión preventiva por un mes.

La investigación continuará en curso mientras se recaban más pruebas sobre el ataque, la tenencia de estupefacientes y los vínculos con redes de comercialización.