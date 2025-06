El desgarrador mensaje de la mamá de Alison Calfunao: "Mi hija ya no tiene una pierna y espera un trasplante"

A una semana de la cirugía que cambió su vida, la familia de Alison agradece el acompañamiento y pide no perder la fe. Ya comenzaron a retirarle la sedación.

La intervención quirúrgica se complicó gravemente y Alison sufrió dos paros cardíacos . Fue trasladada de urgencia a la Clínica San Agustín y luego a la Clínica Pasteur, donde fue estabilizada. Finalmente, fue derivada en vuelo sanitario a Buenos Aires, donde los médicos detectaron que no había circulación en uno de sus miembros inferiores. El domingo pasado fue sometida a una amputación por encima de la rodilla.

Alison Calfunao.jpg

“Mi hija ya no tiene una pierna y está en emergencia nacional esperando un trasplante de corazón”, escribió Carina. “No encuentro respuestas. No sé cómo, no sé por qué. Solo sé que entramos con esperanza y hoy estamos luchando por su vida. Como madre, sigo de pie solo por ella”.

En medio de tanto dolor, también hubo palabras de gratitud: “Gracias a la Clínica Pasteur, que hizo todo lo posible para que mi hija llegara a Buenos Aires con vida. Gracias a quienes hicieron posible que yo esté acá, acompañando a mi yerno Emiliano, a pesar de que la obra social Swiss Medical solo cubría sus gastos. Agradezco de corazón que hoy pueda estar donde tengo que estar: al lado de mi hija”.

Carina también agradeció a los vecinos del barrio Unión de Mayo, a Gustavo Ancafil, a los medios neuquinos por el respeto en la cobertura, a su familia y a la familia Ulloa, que cuida a los hijos de Alison mientras ella permanece internada. “Gracias por las oraciones, por los mensajes, por el apoyo silencioso o visible. Gracias por no soltarnos”.

Alison Calfunao.jpg

El último parte médico

En paralelo, este lunes se conoció que los médicos del Hospital Italiano comenzaron a retirarle la sedación a Alison. Después de varios días dormida, mostraron signos alentadores: respondió al dolor, movió los ojos y también la boca. “Son pequeñas señales que nos llenan de ánimo”, expresaron quienes la acompañan.

Todo este proceso forma parte de la preparación para el trasplante de corazón. Su inclusión en la lista nacional de emergencia del INCUCAI depende de su evolución general y de que se mantenga libre de infecciones. Mientras tanto, su esposo Emiliano y su mamá Carina permanecen a su lado con una fortaleza admirable.

“Mi hija tiene unas ganas enormes de vivir. Es fuerte, valiente, y no se rinde. Cada minuto nos demuestra que está peleando. Y yo, su mamá, voy a seguir luchando con ella hasta el final”, afirmó Carina. “No dejemos de creer. No dejemos de orar. Porque si hay alguien que merece seguir viviendo, es Alison”.