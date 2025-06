Pitty La Numeróloga reveló cuando se reencontrarán Wanda Nara y Mauro Icardi

"Particularmente, lo que puedo decir a través de los números, es que a Wanda la veo en una nueva relación", señaló Pitty con claridad, descartando cualquier posibilidad de reconciliación amorosa con L-Gante. Según explicó, el vínculo entre la empresaria y el cantante responde más al disfrute y al deseo de sentirse bien momentáneamente, pero no al surgimiento de un lazo profundo. En cambio, aparece en el horizonte una figura nueva: “Es alguien que va a atraer al público”, afirmó, y agregó que se trata de una persona con una energía más calma.

Sin embargo, el nombre de Mauro Icardi volvió a escena con fuerza. Aunque Pitty evitó confirmar que haya una reconciliación amorosa definitiva, dejó la puerta abierta para un reencuentro importante. "No sé si se trata de un regreso amoroso, pero sí de un momento de unión. Creo que los hijos de Wanda serán el puente para ese encuentro", sostuvo. Incluso, deslizó que un cumpleaños cercano podría ser el contexto perfecto para que ambos se reencuentren.

"Aunque, creo que todavía hay cosas pendientes con Mauro Icardi. Y parezco una loca repitiéndolo, pero no me llamaría la atención que podamos ver en estas semanas próximas a Mauro Icardi sentado con Wanda para tener una especie de conversación", insistió Pitty. Esta “reconexión futura”, como la llamó, no implicaría necesariamente un regreso en términos románticos, pero sí un momento clave en la relación que los une desde hace más de una década.

Wanda Nara 2.jpg Wanda Nara y Mauro Icardi

Qué pasaron con Wanda Nara y Mauro Icardi

La especialista también hizo foco en el presente del futbolista, a quien describió como “en conflicto, sin equilibrio y con posibles mudanzas en el horizonte”. Según su visión, Icardi podría estar evaluando “un regreso a la Argentina” como parte de un cambio profundo en su vida personal y profesional. Más aún, lanzó una predicción inesperada: "A Mauro lo veo en un embarazo, un casamiento, una unión de pareja y después una separación con la China. Un poco lo resumí. Y a la China la veo embarazada, contenta".

Al respecto, explicó que el triángulo amoroso entre Wanda, Icardi y la China Suárez todavía tiene capítulos por escribirse: "Creo que es una relación, ese trío, donde nadie se va sin pagar la cuenta. Y me parece que todavía falta un par de capítulos de ruido y de esta telenovela. Creo que va a haber mucho más ruido".