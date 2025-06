Confirmaron que Mauro Icardi compró la nueva casa de la China Suárez con la plata de las hijas de Wanda Nara

Pero el escándalo no terminó ahí. Lo que terminó de agitar las aguas fue la forma en que la actriz accedió a su nuevo hogar en San Jorge. “La guita de la venta de la casa se la tendría que devolver a Icardi y lo que a ella le falta poner, él se la regala”, aseguró Yanina, dejando entrever que fue el futbolista quien financió la nueva vivienda.

China 2.jpg Mauro Icardi y la China Suárez

El regalo millonario de Mauro Icardi a la China Suárez

"La casa de San Jorge la pagó Icardi. Ella le iba a dar los 690 mil dólares y él le regala la parte que falta", insistió. Todo esto, en un contexto de presunto uso de dinero perteneciente a las hijas de Icardi y Wanda, algo que podría generar un nuevo foco de conflicto. “Yo, si fuera Wanda, voy y reclamo porque es guita de Francesca e Isabella”, lanzó la conductora, dejando la puerta abierta a futuras tensiones entre la empresaria y su ex pareja. Hasta el momento, desde el entorno de Wanda no hubo declaraciones oficiales, pero la información causó revuelo en redes sociales.

Además, Latorre aseguró que Benjamín Vicuña no habría sido notificado de la venta por parte de la China. “A mí me dijeron que a Vicuña no le avisó que vendió la casa. Se la vendió a una persona mayor”, detalló. La noticia generó aún más polémica teniendo en cuenta que, al momento de la separación, la actriz habría prometido al actor una parte de lo obtenido por la eventual venta de la propiedad. “Me dijeron hoy que todavía no le avisó a él que la vendió”, sumó.