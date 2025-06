¡No solo Lali Espósito! La otra ex Casi Ángeles que le soltó la mano a la China Suárez

Tras las explosivas declaraciones de la cantante, un gesto en redes de otra ex compañera de elenco potenció la controversia.

"No soy tan amiga de la China Suárez . La quiero de muchos años, nos conocemos de muy niñas. Pero desde hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella", fueron las recientes y explosivas declaraciones de Lali Espósito que generaron un gran revuelo en medio de los diversos escándalos que protagoniza a la actriz por su noviazgo con Mauro Icardi.

image.png

En las redes sociales se hizo mención a los recientes Me Gusta que intercambiaron Lali Espósito y Wanda Nara, lo que posicionaría a Lali frente a la China, teniendo en cuenta en gran enfrentamiento mediático que tienen la expareja y la actual de Mauro Icardi.

La otra ex compañera de la China Suárez que ya no la banca

Pero Lali Espósito no fue la única ex Casi Ángeles que se distanció de la China Suárez, en medio de la polémica. Es que Rocío Igarzábal, quien compartió elenco con la China y fue su reemplazo en Teen Angels, también habría marcado su postura en medio de las repercusiones por las palabras de la cantante.

"Qué hermoso lugar", fue el comentario de "Rochi" dejó en la última publicación de Wanda Nara en Instagram, donde mostró su casa de campo en Italia. Este gesto fue realizado por la también cantante luego que Lali haga sus declaraciones. De esta forma, otra ex compañera la China marcó la distancia de ella.

image.png

Si bien no hay registros de que Rocío y la China compartieran una amistad, este gesto no dejó de llamar la atención dado que lo hizo posteriormente a que las declaraciones de Lali. Y en redes sociales no se dejó de remarcar que Suárez tiene una larga lista de personas que se alejaron de ella por sus accionares, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez son otros de sus amigos de Casi Ángeles que pusieron fin a su amistad.

Pero es con estas declaraciones de Lali Espósito que se volvió a poner el foco de atención en las relaciones que mantiene la China Suárez y por qué reconocidas figuras que fueron parte de su círculo íntimo decidieron alejarse de ella. Con gestos hacia Wanda Nara, algunas de ellas dejan en claro su postura.