Wanda Nara expuso a Evangelina Anderson en un jugado posteo de Instagram

El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo esta semana con una resolución que impacta directamente en la exposición mediática de ambos. En El Diario de Mariana, Mariana Fabbiani reveló en vivo una decisión clave tomada por la Justicia: “La Justicia intimó a Wanda Nara y a Mauro Icardi a no subir nada en las redes, no solamente a ellos, a sus abogados también”. La restricción apunta a frenar el cruce de indirectas y declaraciones que venían escalando en las plataformas digitales.

La medida incluye una sanción económica de gran magnitud para quienes la infrinjan: “Ahora aumentaron las multas, son 100 millones de pesos, o sea casi 100 mil dólares que deberían pagar”, detalló la conductora. Sin embargo, como suele ocurrir con la empresaria, no tardó en reaparecer en redes sociales, aunque de forma indirecta.

Pese a la advertencia judicial, Wanda no subió contenido propio, pero sí reposteó una historia de Evangelina Anderson, en la que se ve a sus hijos, Valentino López y Bastián Demichelis, disfrutando de un momento único: ambos fueron alcanza pelotas en el partido que la Selección Argentina disputó ante Colombia por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas.

El encuentro, que terminó 1 a 1, no solo tuvo a Lionel Messi en el campo de juego y a miles de hinchas en las tribunas, sino que también fue un evento inolvidable para estos dos adolescentes que sueñan con vestir la camiseta albiceleste en el futuro. En la imagen compartida por Evangelina, se los ve con la campera oficial de la AFA, ubicados a pocos metros de los ídolos a los que admiran. “Los amo tanto!!!”, escribió la esposa de Martín Demichelis, agregando un corazón rojo al mensaje. Pero eso no fue todo: también lanzó una frase con tono cómplice que no pasó inadvertida.

Wanda 2.jpg Bastian y Valentino

La foto de Bastian y Valentino que compartieron Evangelina Anderson y Wanda Nara

“¿Las reposteras de estos dos bombones?”, escribió Anderson en su historia, etiquetando a Wanda Nara, quien devolvió el gesto compartiéndola en su perfil. Este detalle no es menor, ya que podría ser interpretado como una violación leve de la medida cautelar, si se considera el contexto judicial que atraviesa la mediática.

Lo cierto es que la escena de los chicos en el Monumental generó ternura en redes y desvió momentáneamente la atención del escándalo judicial que rodea a sus padres. Más allá del conflicto legal, la imagen de Bastián y Valentino en ese rol tan especial reflejó una faceta distinta, enfocada en el orgullo de familia y en el presente deportivo de ambos adolescentes.

Valentino López, hijo mayor de Wanda y Maxi López, es parte de las inferiores de River Plate y ha sido noticia en más de una ocasión por su talento dentro de la cancha. Lo mismo ocurre con Bastián, quien entrena en las juveniles del club dirigido por su papá, Martín Demichelis.