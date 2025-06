Un año de la desaparición de Loan: mentiras, misterio y una red en las sombras

Fue en ese contexto que el comisario Walter Maciel declaró públicamente que el niño había aparecido, lo cual se desmintió a los pocos minutos. Esta afirmación se convirtió en uno de los puntos más oscuros de la causa: Maciel no sólo mintió, sino que luego fue detenido y procesado por encubrimiento.

Habló un perito del caso Loan: "Estamos cerca" El 13 de junio de 2024, Loan desapareció tras un almuerzo familiar.

Durante la primera semana, la búsqueda se centró en un operativo de rastrillaje que abarcó más de 12 mil hectáreas. Participaron policías, bomberos, equipos de rescate y vecinos. Se dejaron alimentos, cartas y guías por si el niño intentaba regresar. No hubo resultados.

La causa da un giro inesperado

Al comienzo, se imputó a tres personas que habían acompañado a Loan al naranjal: Millapi, Ramírez y Benítez. La acusación: abandono de persona. Sin embargo, la línea investigativa cambió cuando los perros rastreadores detectaron olor del niño en dos vehículos pertenecientes al matrimonio conformado por la exfuncionaria Victoria Caillava y el exmarino Carlos Pérez. Ambos fueron detenidos bajo sospecha de secuestro.

Ese mismo día también fue arrestado el comisario Maciel. La causa pasó al fuero federal y la hipótesis principal dejó de ser una desaparición accidental. Desde entonces, la investigación gira en torno a una posible red de trata de personas. El expediente quedó a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo y tres fiscales especializados en delitos complejos.

Declaraciones cruzadas, pistas débiles y ninguna certeza

caso loan (3).jpg Los fiscales pidieron a la jueza que redoble los esfuerzos para encontrar a Loan.

La declaración que más impacto provocó fue la de Laudelina Peña, tía del menor. Afirmó que su sobrino había muerto tras ser atropellado por el matrimonio Caillava-Pérez, y que ella misma colaboró para plantar una zapatilla del niño en un descampado. Fue detenida tras varias contradicciones en sus dichos.

A lo largo del año, surgieron pistas que llevaron la búsqueda a otros puntos del país, e incluso al exterior. Se habló de un posible traslado a Paraguay, se viralizó una foto tomada en un shopping de Colombia, y se realizaron allanamientos en provincias como Santa Cruz y Chubut. También hubo denuncias falsas o poco verosímiles, lo que terminó por diluir aún más el foco de la investigación.

Hoy, siete personas están procesadas con prisión preventiva por la sustracción y ocultamiento del menor. Según los investigadores, en el naranjal “se produjo un suceso que desencadenó en la sustracción del menor, el cual fue alejado del lugar y ocultado, situación que perdura hasta la fecha”. Se cree que el vehículo Ford Ranger de Caillava y Pérez fue utilizado para transportar al niño. El comisario Maciel, según consta en el expediente, habría “montado un falso escenario de búsqueda” para desviar la atención.

A pesar del volumen de pruebas y testimonios, en el aniversario del caso todavía no hay rastros concretos de Loan. No hay confesiones, no hay hallazgos y no hay certezas. A un año de su desaparición, la causa permanece estancada y la pregunta sigue siendo la misma: ¿Dónde está Loan Danilo Peña?