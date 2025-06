Patricia Sosa sorprendió y se metió en el conflicto entre Wanda Nara y la China Suárez

En un mundo del espectáculo donde el silencio suele ser sinónimo de diplomacia, Patricia Sosa decidió no callarse más . Con su presencia en la avant premiere de La Sirenita, la cantante volvió a ocupar los titulares no solo por su trayectoria, sino también por sus opiniones tajantes. En esta ocasión, no fue una canción lo que despertó la atención, sino su categórica postura en el histórico conflicto mediático entre Wanda Nara y la China Suárez.

Durante la función de prensa en el Gran Rex, Patricia Sosa fue abordada por periodistas que le preguntaron de qué lado estaba en la disputa. Su respuesta no tardó en llegar y fue directa: “Soy team Wanda, no se pregunta eso, porque me parece más coherente todo lo que pide, tiene muchos hijos, está peleando por lo suyo”. La frase resonó con fuerza, no solo por el apoyo explícito a Nara, sino también por la crítica implícita hacia Suárez.

Lo que parecía una opinión aislada pronto se transformó en una declaración más profunda sobre cómo percibe ciertos comportamientos en las relaciones personales. “No me gusta que vayan atrás de los hombres casados, soy de una generación vieja, tengo un matrimonio de 50 años. Yo no la juzgo a la China, pero no me gusta la situación”, afirmó la cantante, dejando claro que su postura está marcada por sus valores personales y una mirada generacional.

La declaración, difundida por el programa Puro Show de eltrece, no tardó en volverse viral y abrir nuevamente el debate en redes sociales sobre los límites de la vida privada de los famosos y el juicio público al que suelen estar expuestos. Mientras algunos usuarios celebraron la frontalidad de Patricia, otros la cuestionaron por emitir una opinión sobre una situación que consideran ya superada o íntima.

Patricia Sosa también habló de Valeria Lynch

Lejos de querer encender aún más la llama del escándalo, Patricia Sosa intentó suavizar sus palabras: “Igual yo no la juzgo desde ese lado. Creo que no me gusta la situación, pero no juzgo a la gente”. No obstante, la contundencia inicial ya había generado eco. Consciente o no, la artista terminó posicionándose de un modo que difícilmente pase desapercibido en el ecosistema mediático argentino.

Este no fue el único tema que incomodó a la cantante durante el evento. Consultada nuevamente sobre su vínculo con Valeria Lynch, Patricia no ocultó su fastidio: “Me molesta muchísimo que me sigan preguntando por ella, me tienen harta. No hay posibilidad, cero, de que vayamos a tomar un café”. Una vez más, dejó en claro que prefiere ser honesta antes que seguir alimentando rumores o dar lugar a especulaciones.

Finalmente, también se refirió a Lali Espósito, quien hace pocos días confesó públicamente no tener relación con Wanda Nara. Sosa fue tajante en su apoyo: se ubicó del lado de la cantante pop, reforzando aún más su distancia con la figura de la China Suárez, actual pareja de Mauro Icardi.