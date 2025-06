Mauro Icardi mostró cuál fue el robo más grande que le hizo Wanda Nara

Eso no fue todo porque Icardi fue por más y lanzó: “Será que, como sabe que tengo pruebas de todo, pidió en la Justicia que me saquen el teléfono. Igual, ya me lo devolvieron. No le sirvió de nada”. Como si fuera poco, Icardi se mostró bastante al día con las polémicas de Wanda y le recordó los escándalos que atraviesa el abogado que la defiende. Fue por eso que le tiró un palito: “¿Habrá aprendido a estafar como su supuesto abogado? Cuidado con los allanamientos”.