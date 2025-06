Los mensajes de dolor por el brutal asesinato del neuquino que vivía en La Plata

No es casual que como no contestaba el teléfono, lo haya ido a buscar a la casa uno de sus colegas de la Intendencia de la Facultad dependiente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles donde Mieres se desempeñaba como secretario trabajando para atender las necesidades del claustro estudiantil con destacada dedicación, empatía y compromiso.

El adiós de sus compañeros y la gestión de la Facultad

Desde el colectivo estudiantil de la Facultad de Exactas, redactaron un mensaje donde relataron que Pablo Mieres, además de estudiar, participó de las Brigadas Sanitarias Ramona Medina desde su comienzo, "saliendo todos los días durante la pandemia a realizar operativos sanitarios en la región, en conjunto con cientxs de estudiantes y graduadxs de la Facultad".

En este sentido, destacaron el compromiso del neuquino con la salud pública demostrado en la campaña de vacunación contra el COVID-19 que se realizaba a diario desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. "Quienes tuvimos la oportunidad de compartir militancia y espacios con Pablo, extrañaremos su compromiso y dedicación, y por sobre todas las cosas, su profunda sensibilidad y calidez humana", expresaron.

Así mismo, desde el equipo de gestión de la Facultad de Exactas, resaltaron que Pablo llegó desde la provincia de Neuquén a La Plata para estudiar la carrera de Licenciatura en Biotecnología y siendo estudiante trabajaba también en el vacunatorio del Hospital San Martín de La Plata, "desde donde reafirmaba su compromiso con la salud pública como derecho universal".

Además, destacaron su calidad como trabajador de la Universidad Pública: "aceptó con responsabilidad el desafío de asumir la gestión en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, donde trabajó con dedicación, empatía y compromiso para atender las necesidades del claustro estudiantil, con sensibilidad y escucha activa".

En este sentido, expresaron: "lo recordaremos siempre por su sonrisa generosa, su presencia cálida y su compromiso con un proyecto colectivo de universidad pública, inclusiva y solidaria" y agregaron que las puertas de la Facultad permanecerán entornadas en señal de duelo".

Colecta para la familia de Pablo Mieres

La comunidad universitaria y sus amistades han expresado su más sincero pésame y acompañamiento a los familiares de Pablo que viven en Neuquén y deben viajar por el asesinato de Pablo. Desde diferentes cuentas anunciaron la realización de una red solidaria para solventar los gastos.

"Con profundo dolor y gran angustia hacemos una colecta para poder ayudar a nuestros queridos compañeros en este difícil e irreparable momento. Para que puedan viajar a La Plata a despedir, Fuerza Familia Herrera-Mieres", expresó. En tanto, Melisa Contreras hizo pública los datos de la cuenta de su hermana, Luna Agustina Mieres, para enviar dinero y así ayudar a su familia a realizar todos los trámites necesarios.

En la misma publicación destacó que a raíz de la trágica partida del neuquino, "todos los que conocíamos y queríamos a Pabli nos dejó con el corazón roto" y lo recordó como "un ser increíble, bueno, solidario, compañero, siempre con una sonrisa, con un abrazo para dar, con un oído para escuchar...".

Dolor y furia en el canto lírico de La Plata

Apasionado por la música, el canto coral y los instrumentos musicales, Pablo dejó su huella en el ambiente artístico como tenor e integrante de Lírica en Diagonal, con la sensibilidad que regalaba a quienes lo rodeaban. "Hoy no tenemos algo hermoso para decir. Ni buenas noticias. Ni proyectos a futuro. Ni galas, ni nada. Hoy nos arrebataron a un integrante esencial de la familia", publicaron desde la compañía de ópera.

Recordaron a Pablo como una persona luminosa, buena, solidaria, humana que además de cantante, "era alguien dispuesto a dar una mano en todo lo que se requiera, ya sea consiguiendo un lugar de ensayo, o levantando trastos, o limpiando o acompañando a sus compañeros en las funciones aunque no tuviera que cantar".

"Pabli, Pablito era alguien siempre sonriente, no podemos entender qué hay en el corazón de alguien que decide arrebatarte de este mundo, qué razones puede tener alguien para hacer algo tan horrible. No entendemos, pero no pararemos hasta que se haga justicia", afirmaron.

En tanto, Fernando Alvar Núñez, el director de la compañía donde cantaba Pablo e integrante del Coro Estable del Teatro Argentino, describió que el joven asesinado amaba la música y la ópera, cantó en varios coros de la ciudad y participó como solista en producciones de la Compañía Lírica Itinerante y en nuestra compañía Lírica en Diagonal.

Además, sinceraron: "quedamos huérfanos de un amigo tan hermoso como tú" y aseguraron: "vamos a seguir haciendo música, amigo para honrar tu amor por la vida, y por la luz que trajiste a la nuestra con tu presencia, para construir un mundo más empático, más cariñoso, en el que todas las personas puedan estar y sentirse queridas y valoradas sin distinciones".

Destacando la furia que lo atraviesa en este doloroso momento, Núñez relacionó el asesinato de Pablo Mieres con un crimen de homo odio: "vivimos en un mundo en el que animales como Agustín Laje o Nicolás Márquez escriben libros y dan discursos para propagar su odio enfermo, un mundo en el que el presidente atraviesa el mundo para hablar de que los gays son pedófilos y no pasa nada. Y los forros te dicen “es que está loco” y listo, con esa explicación se quedan tranquilos. Ese odio tiene efecto concreto en la vida de todos, andá a hablarle a Pablito acerca de lo que significa la homofobia".