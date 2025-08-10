Zaira Nara lanzó su marca de yerba: a cuánto se consigue

La reconocida modelo y empresaria argentina Zaira Nara volvió a captar la atención de sus seguidores y del público en general con un nuevo emprendimiento que marca un giro interesante en su carrera profesional. Acostumbrada a asociar su nombre con el universo de la moda, las pasarelas, la televisión y, más recientemente, la industria de la cosmética a través de su exitosa marca Zaira Beauty.

La hermana menor de Wanda Nara decidió incursionar en un terreno completamente diferente: el mundo de la yerba mate. Con una presentación cuidada y una propuesta que busca unir tradición y calidad, Zaira lanzó oficialmente Alba Nueva, su propia línea de yerba mate premium.

En una publicación especial en su cuenta de Instagram, Zaira explicó cómo nació esta idea, que lleva gestándose desde hace tiempo y que está profundamente ligada a sus hábitos cotidianos y a su identidad cultural. Desde pequeña, el mate ha sido una costumbre presente en su vida diaria, un ritual que comparte con amigos, familiares y hasta con personas que apenas conoce, en esos encuentros donde la ronda de mate funciona como excusa para conversar y generar vínculos. “Un día pensé: ¿Cómo algo que me hace tan bien no lo voy a hacer de la mejor manera posible? Hace un tiempo me venía dando vueltas la idea de tener mi propia yerba”, confesó la empresaria, dejando en claro que se trata de un proyecto que la motiva de forma personal más allá de lo comercial.

Para hacer realidad esta iniciativa, Zaira no se limitó a poner su nombre en la etiqueta, sino que se involucró de lleno en el proceso. Se reunió con especialistas del sector, viajó a zonas productoras, y aprendió sobre los distintos métodos de cultivo, cosecha y secado. Durante varios meses trabajó en silencio, dedicando tiempo a conocer las propiedades de la planta de yerba mate, las diferencias entre un blend tradicional y uno suave, y la importancia de los tiempos de estacionamiento para lograr un sabor equilibrado.

Características de “Alba Nueva”

El producto final se elabora íntegramente en la provincia de Misiones, cuna de las plantaciones de yerba mate en Argentina. Según la descripción oficial de la marca, se trata de una yerba mate auténtica, cuidadosamente seleccionada y procesada con un método libre de humo, lo que contribuye a un sabor más puro y natural. Además, cada lote cuenta con 12 meses de estacionamiento natural, un período en el que la yerba madura y adquiere suavidad, evitando la astringencia y prolongando la duración del sabor en cada mate.

yerbatradicional

La línea ofrece dos variedades: blend tradicional y blend suave, pensadas para distintos perfiles de consumidores. Ambos se comercializan en envases de 500 gramos con un diseño minimalista que busca transmitir elegancia y respeto por la tradición. Al abrir el paquete, el aroma en seco evoca notas de hierba fresca combinadas con un dejo dulce similar al azúcar rubia; al contacto con el agua caliente, el perfume se intensifica, liberando matices minerales propios de la tierra colorada misionera.

yerbasuave

Precio y puntos de venta

En su lanzamiento, la yerba mate Alba Nueva está disponible a través de la tienda online oficial, con un precio sugerido de $3.400 por cada paquete de medio kilo. Para quienes desean abastecerse con mayor cantidad, la marca ofrece un pack de 10 unidades a $34.000, pensado tanto para consumidores habituales como para revendedores interesados en distribuir el producto.

Con esta propuesta, Zaira Nara amplía su perfil como empresaria, sumando una nueva faceta a su carrera. La modelo deja en claro que su objetivo no es solo ofrecer un producto más en el mercado, sino crear una marca que combine la riqueza cultural del mate con un estándar de calidad premium. De esta manera, Alba Nueva busca posicionarse en un segmento competitivo, apostando a una cuidada selección de materia prima, un proceso artesanal y una imagen moderna que conecte con las nuevas generaciones sin perder la esencia de una tradición profundamente argentina.