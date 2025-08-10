Eugenia Tobal se sinceró sobre su divorcio de Nicolás Cabré en la mesa de Mirtha Legrand

Este sábado, Mirtha Legrand recibió en su icónico programa a Eugenia Tobal y Laurita Fernández . Ambas son reconocidas actrices y presentadoras, pero también comparten un capítulo en común: haber mantenido una relación con Nicolás Cabré. Aunque sus historias sentimentales con el actor fueron distintas, el clima se volvió más intenso cuando la conductora decidió ahondar en el divorcio que Tobal atravesó con él.

“Sufriste mucho por amor Eugenia. Lo pasaste mal”, comentó Mirtha, lo que dio pie a que la actriz marcara una diferencia. “Yo sufrí como cualquier mujer que sufre cuando se separa de un proyecto. Pero está bueno decir que después de eso mi vida fue bárbara también, porque siempre me ponen como en un lugar de pobrecita y la verdad que no. Mi vida fue maravillosa”, señaló.

“Es bueno que lo comentes”, afirmó la presentadora. “Claro, porque sufrí como cualquiera cuando se separa. La vida te pone en situaciones complejas y hay que atravesarlas. Y yo me dediqué a sanar eso. Di vuelta la página”, agregó. “15 años pasaron después de esa ruptura que todo el mundo conoce y la verdad que mi vida fue maravillosa. Tengo un presente hermoso”, insistió Tobal, mientras Laurita, sentada frente a ella, escuchaba con atención y aprovechaba para hablar de Ema, su hija nacida en diciembre de 2019 junto a Francisco García Ibar.

Cabre2

En el caso de Laurita Fernández, la presentadora tampoco dejó pasar la oportunidad de formular preguntas directas. “¿Cómo andamos de amores?”, consultó, provocando que la conductora de Bienvenidos a ganar (Eltrece) mencionara a su colega en la obra La cena de los tontos, Martín Bossi. “Los únicos hombres de mi vida son el señor Bossi y Gustavo Bermúdez. Me tienen enfocada solamente en las funciones y en el programa”, contestó con humor.

Cabre3

Laurita Fernández: "Me encantaría formar mi familia"

“¿Estás saliendo con alguien? A mí me gusta saber todo de la vida amorosa”, insistió Mirtha. “No, me separé hace poquito”, reveló en relación al final de su vínculo con Peluca Brusca. “¿Te gustaría casarte?”, volvió a preguntar la diva. “Siempre dije que no, porque soy un poco pesimista y ya pensaba en el qué pasará si después me separo. He vivido muchas experiencias cercanas donde después del casamiento pronto se han separado. Nunca fui Susanita, en ese sentido, de imaginarme de blanco y de querer eso. Sí me encantaría formar mi familia”, respondió Laurita.