Camperas y tapados desde $19.999: supermercados liquidan hasta en 6 cuotas sin interés

Varias cadenas de supermercados tienen descuentos de hasta el 70%. Desde indumentaria para adultos hasta prendas para niños y bebés.

Las prendas pueden conseguirse a mitad de precio, incluso por menos en algunos modelos.

La temporada de invierno está llegando a su fin, y hay una gran cantidad de comercios que comenzaron desde ya hace algunos días con importantes liquidaciones, principalmente de camperas de abrigo.

En este panorama , importantes cadenas de supermercados del país lanzaron liquidaciones de invierno que sorprenden por los precios y las facilidades de pago.

Camperas, chalecos, gamulanes, tapados de mujer y hombre con descuentos que van del 30% al 70%, además de planes en cuotas sin interés , así lo reveló TN.

Lo que antes representaba un gasto elevado ahora puede conseguirse a mitad de precio, e incluso por menos en algunos modelos. Las rebajas abarcan desde indumentaria para adultos hasta prendas de abrigo para niños y bebés, lo que convierte a esta liquidación en una oportunidad llamativa para las familias.

Camperas desde $19.999 con rebajas de hasta el 71%

En supermercados Jumbo, la propuesta incluye camperas para toda la familia. Y los artículos se pueden conseguir también de manera online:

Campera Mujer Biker Negra URB – 71% OFF – $19.999 – (Precio regular: $69.999)

– 71% OFF – $19.999 – (Precio regular: $69.999) Campera Crop Estampado URB – 50% OFF – $19.999 – (Precio regular: $39.999)

– 50% OFF – $19.999 – (Precio regular: $39.999) Campera Frisa Niño Azul URB – 60% OFF – $9.999 – (Precio regular: $24.999)

– 60% OFF – $9.999 – (Precio regular: $24.999) Campera Mujer Frisa Beige URB – 33% OFF – $19.999 – (Precio regular: $29.999)

– 33% OFF – $19.999 – (Precio regular: $29.999) Campera Hombre Polar Azul URB – 30% OFF – $41.999 – (Precio regular: $59.999)

– 30% OFF – $41.999 – (Precio regular: $59.999) Campera Mujer Frisa Gris URB – 33% OFF – $19.999 – (Precio regular: $29.999)

– 33% OFF – $19.999 – (Precio regular: $29.999) Campera Animal Print Mujer URB – 30% OFF – $27.999 – (Precio regular: $39.999)

– 30% OFF – $27.999 – (Precio regular: $39.999) Campera Hombre Deportivo Azul URB – 33% OFF – $19.999 – (Precio regular: $29.999)

– 33% OFF – $19.999 – (Precio regular: $29.999) Campera Inflada Beba Leopardo URB – 30% OFF – $34.993 – (Precio regular: $49.990)

– 30% OFF – $34.993 – (Precio regular: $49.990) Campera Polar Bebe León URB – 60% OFF – $9.999 – (Precio regular: $24.999)

– 60% OFF – $9.999 – (Precio regular: $24.999) Campera Bebe Pesada Azul URB – 60% OFF – $9.999 – (Precio regular: $24.999)

– 60% OFF – $9.999 – (Precio regular: $24.999) Campera Frisa Beba Bosque URB – 60% OFF – $9.999 – (Precio regular: $24.999)

– 60% OFF – $9.999 – (Precio regular: $24.999) Campera Dama Frisa Verde URB – 50% OFF – $19.999 – (Precio regular: $39.999)

– 50% OFF – $19.999 – (Precio regular: $39.999) Campera Polar Beba Flores URB – 60% OFF – $9.999 – (Precio regular: $24.999)

– 60% OFF – $9.999 – (Precio regular: $24.999) Campera Inflada Beba Celeste URB – 30% OFF – $34.993 – (Precio regular: $49.990)

– 30% OFF – $34.993 – (Precio regular: $49.990) Campera Frisa Bebe Et Azul URB – 60% OFF – $9.999 – (Precio regular: $24.999)

– 60% OFF – $9.999 – (Precio regular: $24.999) Campera Frisa Bebe Et Rojo URB – 62% OFF – $9.999 – (Precio regular: $26.000)

– 62% OFF – $9.999 – (Precio regular: $26.000) Campera Frisa Beba Animal URB – 60% OFF – $9.999 – (Precio regular: $24.999)

– 60% OFF – $9.999 – (Precio regular: $24.999) Campera Frisa Beba Flores URB – 60% OFF – $9.999 – (Precio regular: $24.999)

– 60% OFF – $9.999 – (Precio regular: $24.999) Campera Bebe Pesada Lila URB – 57% OFF – $9.999 – (Precio regular: $22.999)

camperas jumbo

Opciones para grandes y chicos desde $19.990

Carrefour también lanzó ofertas con precios muy por debajo de lo habitual. Las camperas se venden a $19.990.

Entre las propuestas más caras, aunque igualmente competitivas, se destacan las camperas de la marca Everlast, como el modelo sherpa o la University.

Las rebajas de Carrefour apuntan a productos básicos y versátiles que pueden utilizarse tanto en invierno como en los primeros fríos de la primavera, lo que amplía su atractivo.

-Campera corderito Tex – $19.990

-Campera Tex canelón top UB – $19.990

-Campera Everlast sherpa – $69.990

-Campera canelón Tex – $29.990

-Campera Tex canelón cierre – $46.990

-Campera University Everlast – $69.990

camperas carrefour

Chalecos desde $20.499

El supermercado Coto también lanzó una extensa lista de ofertas en abrigos para dama con descuentos del 50%. Entre las opciones más destacadas figura el Tapado Sastrero Negro, que pasó de $119.999 a $59.999,50, con la posibilidad de pagarlo en 6 cuotas de $9.999,92. Lo mismo ocurre con el Tapado Trench Beige, que bajó de $129.999 a $64.999,50.

Las alternativas incluyen chalecos clásicos, modelos con capucha, versiones en sherpa y en corderoy, con precios que parten de $20.499,50. También aparecen gamulanes en tono tostado o negro con 50% de descuento a $27.999,50, ya que el precio regular era de $55.999 y se puede pagar en 6 cuotas sin interés camperas largas en varios colores se liquidan a $34.999,50, camperas bomber a $27.666,50, también en opción de cuero a mitad de precio se vende a $34.999,50

Todas estas prendas pueden financiarse con tarjetas de crédito en 6 cuotas sin interés.

camperas coto

Una oportunidad antes de la nueva temporada

La liquidación simultánea de estas tres cadenas marca un escenario donde los consumidores pueden acceder a indumentaria de calidad a valores muy por debajo de los habituales. Con descuentos de hasta el 70% y facilidades de pago en cuotas sin interés, se trata de una ocasión ideal para renovar el guardarropa antes de la llegada de la nueva colección de primavera-verano.

Los descuentos, sumados a la variedad de modelos y talles, convierten a esta liquidación en una de las más amplias del mercado. Tapados elegantes, camperas urbanas, chalecos livianos y abrigos infantiles forman parte de la oferta que busca captar a clientes de todos los segmentos.