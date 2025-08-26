Camperas y tapados desde $19.999: supermercados liquidan hasta en 6 cuotas sin interés
Varias cadenas de supermercados tienen descuentos de hasta el 70%. Desde indumentaria para adultos hasta prendas para niños y bebés.
La temporada de invierno está llegando a su fin, y hay una gran cantidad de comercios que comenzaron desde ya hace algunos días con importantes liquidaciones, principalmente de camperas de abrigo.
En este panorama, importantes cadenas de supermercados del país lanzaron liquidaciones de invierno que sorprenden por los precios y las facilidades de pago.
Camperas, chalecos, gamulanes, tapados de mujer y hombre con descuentos que van del 30% al 70%, además de planes en cuotas sin interés, así lo reveló TN.
Lo que antes representaba un gasto elevado ahora puede conseguirse a mitad de precio, e incluso por menos en algunos modelos. Las rebajas abarcan desde indumentaria para adultos hasta prendas de abrigo para niños y bebés, lo que convierte a esta liquidación en una oportunidad llamativa para las familias.
Camperas desde $19.999 con rebajas de hasta el 71%
En supermercados Jumbo, la propuesta incluye camperas para toda la familia. Y los artículos se pueden conseguir también de manera online:
- Campera Mujer Biker Negra URB – 71% OFF – $19.999 – (Precio regular: $69.999)
- Campera Crop Estampado URB – 50% OFF – $19.999 – (Precio regular: $39.999)
- Campera Frisa Niño Azul URB – 60% OFF – $9.999 – (Precio regular: $24.999)
- Campera Mujer Frisa Beige URB – 33% OFF – $19.999 – (Precio regular: $29.999)
- Campera Hombre Polar Azul URB – 30% OFF – $41.999 – (Precio regular: $59.999)
- Campera Mujer Frisa Gris URB – 33% OFF – $19.999 – (Precio regular: $29.999)
- Campera Animal Print Mujer URB – 30% OFF – $27.999 – (Precio regular: $39.999)
- Campera Hombre Deportivo Azul URB – 33% OFF – $19.999 – (Precio regular: $29.999)
- Campera Inflada Beba Leopardo URB – 30% OFF – $34.993 – (Precio regular: $49.990)
- Campera Polar Bebe León URB – 60% OFF – $9.999 – (Precio regular: $24.999)
- Campera Bebe Pesada Azul URB – 60% OFF – $9.999 – (Precio regular: $24.999)
- Campera Frisa Beba Bosque URB – 60% OFF – $9.999 – (Precio regular: $24.999)
- Campera Dama Frisa Verde URB – 50% OFF – $19.999 – (Precio regular: $39.999)
- Campera Polar Beba Flores URB – 60% OFF – $9.999 – (Precio regular: $24.999)
- Campera Inflada Beba Celeste URB – 30% OFF – $34.993 – (Precio regular: $49.990)
- Campera Frisa Bebe Et Azul URB – 60% OFF – $9.999 – (Precio regular: $24.999)
- Campera Frisa Bebe Et Rojo URB – 62% OFF – $9.999 – (Precio regular: $26.000)
- Campera Frisa Beba Animal URB – 60% OFF – $9.999 – (Precio regular: $24.999)
- Campera Frisa Beba Flores URB – 60% OFF – $9.999 – (Precio regular: $24.999)
- Campera Bebe Pesada Lila URB – 57% OFF – $9.999 – (Precio regular: $22.999)
Opciones para grandes y chicos desde $19.990
Carrefour también lanzó ofertas con precios muy por debajo de lo habitual. Las camperas se venden a $19.990.
Entre las propuestas más caras, aunque igualmente competitivas, se destacan las camperas de la marca Everlast, como el modelo sherpa o la University.
Las rebajas de Carrefour apuntan a productos básicos y versátiles que pueden utilizarse tanto en invierno como en los primeros fríos de la primavera, lo que amplía su atractivo.
-Campera corderito Tex – $19.990
-Campera Tex canelón top UB – $19.990
-Campera Everlast sherpa – $69.990
-Campera canelón Tex – $29.990
-Campera Tex canelón cierre – $46.990
-Campera University Everlast – $69.990
Chalecos desde $20.499
El supermercado Coto también lanzó una extensa lista de ofertas en abrigos para dama con descuentos del 50%. Entre las opciones más destacadas figura el Tapado Sastrero Negro, que pasó de $119.999 a $59.999,50, con la posibilidad de pagarlo en 6 cuotas de $9.999,92. Lo mismo ocurre con el Tapado Trench Beige, que bajó de $129.999 a $64.999,50.
Las alternativas incluyen chalecos clásicos, modelos con capucha, versiones en sherpa y en corderoy, con precios que parten de $20.499,50. También aparecen gamulanes en tono tostado o negro con 50% de descuento a $27.999,50, ya que el precio regular era de $55.999 y se puede pagar en 6 cuotas sin interés camperas largas en varios colores se liquidan a $34.999,50, camperas bomber a $27.666,50, también en opción de cuero a mitad de precio se vende a $34.999,50
Todas estas prendas pueden financiarse con tarjetas de crédito en 6 cuotas sin interés.
Una oportunidad antes de la nueva temporada
La liquidación simultánea de estas tres cadenas marca un escenario donde los consumidores pueden acceder a indumentaria de calidad a valores muy por debajo de los habituales. Con descuentos de hasta el 70% y facilidades de pago en cuotas sin interés, se trata de una ocasión ideal para renovar el guardarropa antes de la llegada de la nueva colección de primavera-verano.
Los descuentos, sumados a la variedad de modelos y talles, convierten a esta liquidación en una de las más amplias del mercado. Tapados elegantes, camperas urbanas, chalecos livianos y abrigos infantiles forman parte de la oferta que busca captar a clientes de todos los segmentos.
