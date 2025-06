Le hizo "pisar el palito" a su novia y la conversación se hizo viral: "Deberías confiar más en tu novio"

Con una simple frase "¿Vos sos la novia de Pablo, no?" comenzó una conversación que terminó de una manera inesperada: un verdadero escándalo de pareja. Un joven quiso probar la confianza de su novia y si creía en su fidelidad pero no resultó como esperaba , pero la conversación entre ambos se hizo viral .

Pero no todo quedó ahí, ya que desde el perfil falso en el que estaba detrás Pablo la chantajeó, pidiéndole $20.000 para darle más información. Tamara accedió y le pidió "todas las pruebas" vinculadas a la infidelidad, pero nunca llegaron. "¿Te digo la verdad? No tengo nada, era todo mentira", le respondió la supuesta amante de su novio.

"Soy Pablo, tu novio. Te hablé desde esta cuenta para ver si confiabas en mí y mirá hasta dónde llegaste. Alguien te tira dos datos randoms y desconfías", le comentó su pareja.

Aunque la joven podría no haber respondido, no se quedó callada ante la incómoda conversación que le hizo tener su pareja. "Si, mucho bla bla pero quién es Carla? La dueña de esta cuenta de Instagram y a la que le transferí", lanzó.

Su pareja, ante el nuevo escenario ahora era la víctima de esta 'estafa'. Le indicó que Carla era su compañera de trabajo y que "se copó en ayudar con esto". Pese a la aclaración, Tamara no le creyó: "Nunca me la nombraste".

"Y no, porque es de otro sector, ni la conoces", justificó Pablo en un intento de salir de esta incómoda situación, pero nada sirvió. "No te muevas de ahí (de la oficina) que ya voy para allá y si no me mostrás quién es esa Carlita te hago el último quilombo, ¿Me escuchaste?", le envióTamara en su mensaje final.

El video de la conversación fue publicado por el usuario de TikTok @chacalboggian y acumuló miles de likes y comentarios. "Cómo no va a desconfiar cuando un desconocido te tira datos del interior de tu casa", "Le dio vuelta a la tortilla, quería brillar y lo terminaran brillando a él", "El cazador fue cazado", fueron algunos de los más destacados.

Se iba a casar pero se enteró que la engañaron: el regalo que le hizo un club de fútbol

No todo es color de rosa en las relaciones de pareja y a veces puede terminar muy mal. Este es el caso de una usuaria de X (ex Twitter), @_lulimartini, que contó la infidelidad de su exnovio una semana antes de casarse.

"Mi ex (¡¡Nos estábamos x casar!!) y la novia con la que me cagaba hace 2 años. Ese domingo debería estar conmigo en Cancún de luna de miel, pero estaba en la cancha (a la cual fue siempre con mi familia) de paseo con la negri. Por suerte tengo a mis amigos que se encargaron de que la pase mal".

La joven, hincha del Granate, relató que su ex novio fue visto en la tribuna con la mujer con la que le había sido infiel, celebrando cada gol de Lanús en la victoria 4-1 ante Instituto por el Torneo Apertura.

Frente a esta situación, el Granate le hizo un increíble regalo: "Escuchamos, pero no juzgamos. Luli, para el próximo partido de local te guardamos dos plateas, para vos y otro acompañante". Ella aceptó la invitación y agradeció el gesto. “Ahí estaremos, gracias por el aguante!”, escribió.