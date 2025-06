Cipoleña de Boca que fue al Mundial de Clubes se hizo viral al retar feo al youtuber del momento

El divertido ida y vuelta y el reto de la cipoleña a Gonza Cardozo

"Bueno, acá estamos gente. Chipolletti, Río Negro, dice la bandera, ahí la mostramos un poquitito en South Beach...", dijo de entrada el streamer.

"¿Desde allá te viniste?", le preguntó el fana de Racing. "Sí, desde allá me vine", contestó ella. ¿Sos de Río Negro?, interrogó nuevamente Gonza. Y ahí se vino el reto. "Soy de Río Negro, de Cipolletti... No de Chipolletti como dijiste vos", le tiró tajante.

Sorprendido pero sin perder la buena onda, Cardozo consultó dispuesto a aprender y remendar su error: "Cómo es esa pronunciación".

"Cipolletti, no Chipolletti", aclaró la seguidora del equipo azul y oro.

"Nosotros los porteños no sabemos nada", reconoció, resignado, el bueno de Gonzalo.

"No, nada", lo chicaneó ella también con humor. Luego al compartir el increíble momento con sus miles de seguidores, un Cardozo "derrotado escribió: "Me cagó a pedos de entrada". Y sí, la cipoleña no se cayó la Boca...

Me cagó a pedos de entrada pic.twitter.com/GuKesru1Mb — Gonzalo Cardozo (@GHCardozo) June 14, 2025

Los cipoleños coparon Miami para ver a Boca

“No importa en que cancha juguemos, a Boca Juniors lo sigo a donde va…”, canta "la 12". Y este grupo de cipoleños hace honor a esa lealtad de la que se jacta históricamente el gran pueblo xeneize.

Allí están Thiago, su hermano Iñaki, su papá Oscar, su tío Fabián y su primo Julián, haciéndole el aguante al xeneize a pura pasión y aguantando el trapo de la Peña Corazón de Oro y Azul Cipolletti en una paradisíaca playa de Miami…

Recién llegados a Estados Unidos para alentar al equipo ahora conducido por Miguel Russo en el novedoso Mundial de Clubes, a miles de kilómetros de nuestra ciudad. Una previa soñada de cara al debut del próximo lunes a las 19 ante el Benfica portugués, que tiene como una de sus máximas figuras a Angelito Di María.

Elijen creer. Se aferran a las coincidencias. Del “llegamos ayer jueves 12 a las 12 del mediodía, ¿cómo me lo explicás?” a otra ¿señal del destino?: “Nos habían asignado una habitación de hotel y de repente nos cambiaron a la 1212. Una locura”, cuentan aún sorprendidos por las casualidades…

Sacrificios hicieron muchos para llegar tan lejos. “Yo estudio en Córdoba Relaciones Públicas. Me vine en el medio de los parciales así que 3 de 6 materias las repruebo seguro... Y además reventé los ahorros”, revela Thiaguito y se agarra la cabeza con sus manos. Pero basta que observe pasar otra casaca del club de sus amores para recuperar la alegría: "¡Dale Booooca!".

Junto a su papá y hermano “vivimos actualmente en Roca pero somos de Cipo y Boquita a morir”. Convencer a las mujeres de la familia fue, acaso, la parte más difícil y ni siquiera queda claro durante la charla telefónica de que lo hayan logrado.

Cómo convencieron los cipoleños a las mujeres de la familia

“¿Cómo dieron el brazo a torcer? Y es que no esperamos, nos fuimos de una (risas). En pleno debate sacamos los pasajes y acá estamos… Mi prima al principio se enojó porque no la invitamos y mi mamá estaba negada a que vengamos, luego aflojó y ahora la notamos contenta por suerte”, tira el pibe con el mismo desparpajo que el Changuito Zeballos muestra dentro del campo de juego.

Mucho más sencillo resultó elegir lugar en la hermosa playa que visitaron en la presente jornada. “Llegamos, lo primero que vimos fue una familia que tenía armado gacebo chiquito con todos estandartes de Boca y nos instalamos al lado. Después de otros equipos también vimos pero "somos locales". Pasaron unos egipcios que juegan acá y parecía que se picaba con otros, pero todo quedó en buenos términos”, aclara mientras toman algo fresco en un pintoresco barcito.

Es que el país del norte los recibió con “poco más de 30 grados y humedad”. Vaya sorpresa se llevaron, eso sí, en el súper con el precio de una conocida marca argentina de fernet. “Entre 36 y 50 dólares, impagable, así que por ahora le entramos a la birra y el clima ayuda”, dicen y piden otra… Otra cervecita y “otra, otra vuelta Boca...”, cantan eufóricos como si estuviesen en plena Bombonera. O en La Visera de cemento, el otro templo sagrado para ellos.

El único soltero del grupo (Thiago), el que idolatra a Juan Román Riquelme anticipa que “nos quedamos hasta el 21/6, el 20 juega Boca el segundo partido con el Bayern Munich y al otro día salimos de regreso”.

Saben que en la competencia están los mejores clubes del planeta y la zona que les tocó es brava pero se tienen fe. “Eso es lo último que se pierde, hay que empatar o ganarle al Benfica y vencer por varios goles al Auckland City, por si toca perder con los tanques alemanes”, palpita y saca cuentas el muchacho que suele ir a verlo en las presentaciones de Boquita en el Kempes.

La promesa si se les da en el Mundial de Clubes y la perlita en vivo

En familia ya la bancaron de visitante en Montevideo ante Nacional. “Estuvimos en el 0 a 0 de la ida, a la salida se puso re picante pero esto es Boca, no hay que achicarse nunca”, infla el pecho Thiago. Y hasta adelanta una promesa ya conversada y consensuada con su entorno boquense: “Si Boca pasa fase de grupos, se viene un tatuaje grupal”.