Walter Mazzanti explicó por qué eligió a Independiente antes que a Boca

“Por lo que hablé con mi representante, fue real la oferta, Huracán se la rechazó. Y no plantaron otra propuesta más” , contó Mazzantti en diálogo con Equipo F, de ESPN. Así, dejó en claro que el interés de Boca fue concreto, pero no se tradujo en una nueva negociación tras el rechazo de la primera propuesta .

En cambio, Independiente sí cumplió con las exigencias de Huracán: “Independiente vino con lo que Huracán quería. Yo acepté esas condiciones. Me gusta el interés que tuvo Independiente, porque no es la primera vez que me viene a buscar, eso se valora mucho”. Mazzanti también agradeció el trabajo de su representante: “Le agradezco a mi agente, Roberto Capece, que se mantuvo firme y laburó para que se diera todo”.