Inflación: en la segunda semana de junio se despertaron los precios de los alimentos

Durante la segunda semana de junio el precio de los alimentos salió del letargo. Luego de un período de siete días en los que no registró movimientos, al siguiente manifestó un salto del 1,7%, según la medición que hace la consultora LCG en supermercados de todo el país.

“Cuatro rubros tuvieron aumentos p or encima del 2% mensual; pero el incremento por tres en Bebidas explicó por sí solo más del 40% de la inflación semanal. La caída de Lácteos y Huevos ayudó a compensar parcialmente”, explicá el informe.

En la segunda semana, lo que más subió fue el aceite con el 5,9%; seguido por bebidas infusiones con el 5,1% y verduras con el 4%. Más atrás el azucar y el cacao subieron 3%, frutas, 1,7% y carne 1,3%.

precios-junio-alimentos.png

Productos lácteos y huevos bajaron 1,2% mientras que condimentos bajaron 1,4%. Durante la segunda semana el 68% de los productos no tuvo variación. En el 32% restante, los que subieron de precio fueron el doble de los que bajaron.

Los datos podrían sugerir que en junio la baja de la inflación tan pronunciada como se vió en mayo, no se repita. Eso no quiere decir que no siga bajando, sino que podría hacerlo a menor ritmo.

Con cierta ayuda de las empresas

La consultora Vectorial plantea que “a inflación de mayo sorprendió a propios y ajenos perforando el piso del 2% y registrando 1,5%, el valor más bajo de los últimos 5 años”.

“Hubo ‘ayudín’ de estacionales que cayeron -3% y, sobre todo, se ‘pisó’ el aumento de tarifas de servicios públicos. De esta manera, se trata del cuarto mes consecutivo en donde el resto de los bienes y servicios de la economía aumentan a una velocidad mayor que las tarifas ‘desacomodando’ los precios relativos”, advierte Vectorial.

En ese sentido, LCG señala que ahora la inflación va a mostrar un “piso inercial” que se vinculará más con un reacomodamiento relativo de precios de algunos bienes y servicios con respecto al valor de otros.

El reporte indica que “la deflación de algunos alimentos y otros bienes estacionales, o los mensajes públicos para cortar con algunos ímpetus remarcadores los cuales, siempre hemos dicho, son bienvenidos para ayudar a una coordinación hacia aumentos más leves y sincronizados”.

“En esto se incluye no sólo la vuelta atrás de algunos aumentos de prepagas el mes pasado, o comunicados de cámaras de supermercados, sino también la dinámica misma de las paritarias salariales. La misma estabilidad cambiaria muestra su costado virtuoso cuando hablamos de inflación, y eso se reflejó en bienes aumentando por debajo del 1% y varios servicios aumentando cerca del 3%”, advierte el reporte privado.