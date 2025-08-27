"Cayó una cucaracha al plato de una alumna": suspendieron las clases en un colegio de Cipolletti

Tras una sentada del estudiantado, se suspendieron las clases en el CET 15 por la horrible situación en el comedor y la cocina. ¿Qué pasó?

El Centro de Educación Técnica 15 de Cipolletti suspendió sus actividades durante este miércoles 27 y jueves 28 de agosto tras detectarse una grave problemática sanitaria en su comedor escolar: la presencia de cucarachas en el área donde se preparan y sirven los alimentos . La decisión se tomó luego de un fuerte reclamo de estudiantes, familias y docentes, que derivó en una medida de protesta y en el compromiso del Consejo Escolar de llevar adelante una fumigación completa en las instalaciones.

El conflicto salió a la luz el lunes, cuando alumnos encontraron cucarachas en la comida servida en el comedor . Según se detalló, los insectos habrían caído desde el cielorraso de la cocina, un espacio con muebles de aglomerado en mal estado y humedad en los bajo mesadas, lo que constituye un foco ideal para la proliferación de plagas. Incluso, se reportó la presencia de cucarachas en el termotanque instalado junto al área de preparación de alimentos .

Ante esta situación, los estudiantes organizaron una sentada dentro de la escuela para visibilizar un problema que, según denunciaron, viene siendo reclamado desde hace meses sin obtener respuestas efectivas del Consejo Escolar. La protesta tuvo amplia repercusión y sumó el acompañamiento del gremio docente UNTER.

CET 15 Cipolletti (2) El lunes, estudiantes del establecimiento llevaron adelante una sentada manifestando el malestar por la situación en el establecimiento. Alejo Maimo

El reclamo de Unter

La seccional local de Unter emitió un duro comunicado en respaldo a los estudiantes y docentes del CET 15. “Exigimos que desde el Consejo se reemplacen los muebles que presentan humedad y son de aglomerado, más una fumigación profunda en entretechos y termotanque”, expresaron.

Además, remarcaron la importancia de que los comedores en las escuelas técnicas funcionen con condiciones óptimas, ya que los alumnos permanecen más de ocho horas en el establecimiento y dependen de ese servicio para continuar con su trayectoria pedagógica.

“En la cocina no debe existir ninguna presencia de plaga para garantizar la higiene necesaria y brindar alimentos de calidad para los estudiantes del CET 15”, añadieron desde el gremio, que también cuestionó la falta de inversión en infraestructura escolar.

El referente local de Unter explicó en diálogo con LM Cipolletti que “desde principio de año estamos con los pedidos en este establecimiento. Hay presencia en los entretechos y aglomerados de madera que son de vieja data. Lo que pedimos es una fumigación profunda. El detonante fue que una cucaracha cayó al plato de una alumna ”.

CET 15 Cipolletti (3) Carteles con diversos reclamos edilicios se encuentran presentes en el ingreso al establecimiento. Alejo Maimo

Comunicado a las familias

La conducción de la escuela informó oficialmente a las familias que las clases quedarían suspendidas este miércoles y jueves para posibilitar las tareas de fumigación y limpieza profunda.

“Queremos informarles que, a partir de los reiterados reclamos y la intervención del Centro de Estudiantes, el Consejo Escolar se ha comprometido a realizar una fumigación completa y tareas solicitadas, sobre todo en el área de la cocina, para garantizar la seguridad e higiene necesaria y cuidar la salud de todos los que convivimos en la escuela”, señala el comunicado.

También se resolvió suspender el funcionamiento del comedor hasta nuevo aviso. “Cada familia deberá organizarse para que los estudiantes que hacen uso del mismo traigan su vianda hasta que estén dadas las condiciones y se restablezca este servicio”, agregaron.

Asimismo, la nota enviada a los hogares incluyó una serie de recomendaciones para colaborar con la higiene de los espacios compartidos: evitar comer o beber dentro de las aulas durante clases, utilizar los tachos de basura en pasillos y salones, no arrojar desechos en los baños y, en el caso de quienes toman mate, llevar bolsas para desechar la yerba.

Consultada al respecto, la concejera escolar Beatriz Constantinidis explicó: "Están trabajando en la limpieza anterior a la fumigación, con detalles específicos", sin embargo consultada sobre si habían recibido pedidos previos por parte de la comunidad educativa mencionó: "Siempre se acompaña, e escucha y se reciben los pedidos, desde el área que corresponde se realizan los trabajos necesarios".

CET 15 Cipolletti (4) Se encontraron cucarachas en el termotanque y sectores de la cocina de la escuela. Gentileza

Reclamos que se repiten

El caso del CET 15 no es aislado. Desde UNTER recordaron que situaciones similares se repiten en otras escuelas de Cipolletti y de la provincia, donde problemas estructurales como humedad, instalaciones obsoletas y falta de mantenimiento favorecen la aparición de plagas.

“Seguiremos acompañando a las comunidades educativas cuando los derechos y condiciones de higiene y seguridad no estén garantizadas por un ministerio que sólo dilata en respuestas y no invierte en educación de cientos de estudiantes”, remarcaron desde el gremio, exigiendo un plan de obras que dé una solución definitiva.

La seccional recordó que el Consejo Escolar de Cipolletti tiene la responsabilidad de garantizar las condiciones mínimas de higiene y salubridad en las instituciones educativas, tal como lo establece la Resolución 146/94 y las recomendaciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo homologadas en paritaria nacional.

“El comedor escolar no es un servicio accesorio, sino una herramienta indispensable para sostener la educación técnica. Exigimos respuestas inmediatas y soluciones de fondo”, cerraron.