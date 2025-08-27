Control de tránsito: esto es lo que nunca tenés que hacer si no querés que te multen

Un simple error al hablar con un agente vial puede generar problemas legales o multas más graves.
Los controles de tránsito suelen generar nerviosismo y muchas veces, una mala contestación puede complicar aún más la situación. Especialistas en seguridad vial advirtieron cuál es la respuesta que nunca conviene dar frente a un inspector y qué actitud es la más adecuada para evitar multas innecesarias.
“¿Sabe usted por qué fue detenido?”, parece una consulta inocente, pero la forma en que respondas puede cambiar el rumbo de la situación.
Según los especialistas en leyes de tránsito, nunca conviene admitir una infracción en ese momento. Si respondés algo como “Sí, venía rápido” o “Me pasé el semáforo”, reconocés la falta y eso puede ser usado como una admisión de culpa.
En ese momento, lo ideal es mantener la calma y contestar con un simple “No tengo ni idea” o “¿Por qué?”. Así, evitás auto incriminarte y le das lugar al agente para que explique el motivo de la detención.
Según revela TN, reconocer una infracción en el acto puede derivar en una sanción inmediata, ya que el propio testimonio del conductor puede ser suficiente para que te labren la multa.
Qué hacer cuando te paran los inspectores de tránsito: pasos clave
La recomendación para los automovilistas ante la presencial de un operativo de control, es esperar a que el agente te pida los documentos y te explique por qué te detuvo. No hay que adelantarse ni brindar datos es más. Lo aconsejable es presentar la documentación obligatoria y escuchar con atención las solicitudes.
Los documentos que pueden solicitar en un control de tránsito, son:
-Licencia de conducir vigente
-DNI
-Cédula verde o azul (si no sos el titular)
-VTV o RTO al día
-Seguro del auto
-Comprobante de pago de la patente
-Oblea de GNC (si corresponde)
-Ambas chapas patente visibles y en buen estado
-Grabado de autopartes (en CABA y Provincia de Buenos Aires)
Las causas que pueden derivar en multas
*Multas graves:
-No tener la documentación requerida
-Circular sin chapas patentes reglamentarias
-Fugarse o negarse a mostrar los papeles
-Pasar un semáforo en rojo
*Multas leves:
-Estacionar en doble fila
-Usar la bocina sin motivo
-Circular en bicicleta sin casco
-Exceder la velocidad permitida en un 10%
Ocho puntos clave para revisar antes de salir a la ruta
-Fluidos: aceite, refrigerante, frenos y agua del limpiaparabrisas.
-Frenos: revisá el desgaste de las pastillas y hacé un chequeo en el taller.
-Neumáticos: controlá el estado y la presión, sobre todo en verano.
-Sistema de refrigeración: chequeá los niveles y que el radiador esté limpio.
-Luces: funcionamiento y alineación correcta para no encandilar.
-Batería: verificá la carga y el estado antes de viajar.
-Aire acondicionado: mantené limpio el radiador del aire y controlá el sistema.
-Suspensión: revisá el tren delantero y los amortiguadores, clave para la seguridad.
Cuándo prescriben las infracciones de tránsito en Argentina 2025
Según cada provincia, las infracciones de tránsito tienen distinta fecha de vencimiento y pueden prescribir, siempre y cuando se cumpla con los requisitos para eliminar la multa que establece la Ley Nacional de Tránsito.
Las multas tienen fecha de caducidad, siempre y cuando no se cometa otra calificada como "grave" durante el proceso, o bien cuando el conductor desea iniciar un proceso judicial por la contravención.
Luego, cada provincia es la encargada de determinar los plazos para su posible caducidad.
- Buenos Aires: 2 años (las faltas leves), 5 años (las graves)
- Chaco: 2 años (las faltas leves), 5 años (las graves)
- Chubut: 6 meses (las faltas sin iniciar procedimiento), 1 año (con procedimiento iniciado), 2 años (sentencia firme)
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 5 años (todas las faltas)
- Catamarca: 2 años (las faltas leves), 3 años (las graves), 4 años (las gravísimas)
- Córdoba: 3 años (todas las faltas)
- Corrientes: 2 años (todas las faltas)
- Entre Ríos: 5 años (todas las faltas)
- Formosa: 1 año (las faltas leves), 2 años (las graves)
- Jujuy: 5 años (todas las faltas)
- La Pampa: 5 años (todas las faltas)
- La Rioja: 5 años (todas las faltas)
- Mendoza: 2 años (las faltas leves), 3 años (las graves), 4 años (las gravísimas)
- Misiones: 5 años (todas las faltas)
- Neuquén: 3 años (todas las faltas)
- Río Negro: 5 años (todas las faltas)
- Salta: 5 años (todas las faltas)
- San Juan: 2 años (todas las faltas)
- San Luis: 5 años (todas las faltas)
- Santa Cruz: 2 años (las faltas leves), 5 años (las graves)
- Santa Fe: 2 años (las faltas leves), 5 años (las graves)
- Santiago del Estero: 2 años (las faltas leves), 5 años (las graves)
- Tierra del Fuego: 2 años (todas las faltas)
- Tucumán: 2 años (las faltas leves), 5 años (las graves)
