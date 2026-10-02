Buscan voluntarios para vivir gratis en Mendoza a cambio de 20 horas de trabajo semanales: los requisitos

La propuesta incluye dos días libres por semana para recorrer una de las regiones turísticas más conocidas.

Los voluntarios podrán conocer distintos paisajes de Mendoza gracias a los dos días libres que contempla la experiencia.

Una llamativa convocatoria desató la curiosidad de muchas personas. Se trata de una propuesta que busca combinar disfrute, días de descanso y un voluntariado especial en uno de los destinos más elegidos de Argentina.

La experiencia está orientada a viajeros que quieran pasar unos días en contacto con la naturaleza y participar de las actividades cotidianas de una finca.

La búsqueda fue publicada en la plataforma Worldpackers, especializada en experiencias de voluntariado e intercambio.

El establecimiento ofrece una habitación individual, conexión a Internet, acceso a una cocina equipada y bicicletas para desplazarse por los alrededores.

Casa gratis a cambio de trabajar 20 horas semanales en Mendoza

Una finca de San Rafael, Mendoza, abrió una convocatoria para personas interesadas en alojarse de manera gratuita a cambio de colaborar con distintas tareas rurales.

La propuesta contempla 20 horas semanales de actividad, distribuidas de lunes a viernes, y deja dos días libres para recorrer la zona.

El lugar se encuentra cerca de un río y rodeado por los paisajes de San Rafael, uno de los principales destinos turísticos de Mendoza.

La propuesta establece una carga de 20 horas semanales. Entre las actividades previstas aparecen trabajos de jardinería, plantación, cultivo y mantenimiento de los espacios verdes de la propiedad.

Además, se solicita colaboración en pintura y decoración, pequeñas reparaciones y algunas tareas de construcción. Dependiendo de las necesidades de cada momento, los participantes pueden ayudar además con la siembra, la cosecha y otras actividades del campo.

El objetivo del intercambio es que los voluntarios colaboren con el funcionamiento y mantenimiento de la finca a cambio del alojamiento. Las tareas se concentran de lunes a viernes, por lo que cada participante dispone de dos jornadas libres para descansar o conocer San Rafael.

Además de la habitación privada, el anfitrión permite utilizar una cocina equipada para preparar las comidas. La propuesta incluye Internet y bicicletas, aunque no contempla otros gastos relacionados con el viaje.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está abierta a personas de entre 21 y 70 años. Pueden presentarse viajeros individuales, parejas o dos personas que quieran realizar juntas la experiencia.

No se exige un dominio avanzado de idiomas. De acuerdo con la publicación, alcanza con contar con un nivel principiante de español o inglés para poder comunicarse con los responsables de la finca y organizar las tareas diarias.

La estadía mínima es de cinco días, mientras que el máximo previsto es de dos semanas. La disponibilidad anunciada se extiende desde octubre de 2026 hasta febrero de 2027, aunque las fechas deben confirmarse previamente con el anfitrión.

Para solicitar un lugar es necesario crear un perfil en Worldpackers, buscar la publicación correspondiente y enviar una solicitud. El responsable de la propiedad revisa posteriormente el perfil y decide si acepta al interesado.

Qué gastos no están incluidos

Aunque el alojamiento no tiene costo para los voluntarios, la propuesta no cubre todos los gastos. Cada participante debe hacerse cargo de los pasajes, el transporte necesario para llegar hasta la finca y sus desplazamientos fuera de los servicios incluidos.

Tampoco están contemplados el seguro de viaje ni la documentación que pueda necesitar cada visitante. Antes de postularse, por lo tanto, conviene calcular el costo total del traslado y verificar las condiciones específicas de la estadía.

La iniciativa ofrece una alternativa para quienes quieran conocer San Rafael sin pagar alojamiento y estén dispuestos a destinar parte de la semana a trabajos de mantenimiento y actividades rurales.

A cambio de esas 20 horas, los voluntarios cuentan con habitación propia, servicios básicos y dos días libres para recorrer una de las regiones turísticas más conocidas de Mendoza.